Zmodernizowane ciągniki Steyr Terrus CVT. Co się zmieniło?

Austriacki Steyr zaprezentował właśnie odświeżoną gamę swoich flagowych ciągników. Modele Terrus CVT zostały gruntownie przeprojektowane i zyskały m.in. nową kabinę, elementy sterowania i funkcje łączności.

Nowoczesna konstrukcja kabiny, odświeżona stylistyka, przeprojektowane elementy sterujące i zaawansowana technologia łączności – to wszystko można znaleźć w nowej generacji ciągników Terrus CVT, najbardziej zaawansowanych modelach marki Steyr. Prezentacja nowych modeli o mocy 250 – 300 KM to, jak informują przedstawiciele firmy, kolejny etap działań marki mających na celu uzupełnienie oferty o maszyny cechujące się najwyższą jakością, komfortem i możliwościami technologicznymi, dzięki którym praca w gospodarstwie rolnym jest łatwiejsza i bardziej wydajna.

Podobnie jak w poprzedniej gamie modelowej, wprowadzonej w 2015 roku, seria Terrus CVT, produkowana w austriackiej fabryce w Sankt Valentin, obejmuje trzy modele (o mocy nominalnej/znamionowej 250/270/300 KM). Wszystkie są wyposażone w przekładnię bezstopniową CVT.

Duży nacisk w nowych modelach położono na komfort operatora dzięki zupełnie nowej kabinie z przeprojektowanym wnętrzem, w tym nowym podłokietnikiem Multicontroller III, konfigurowalnymi elementami sterowania, monitorem Infomat 1200 z ekranem dotykowym, wskaźnikami dotyczącymi silnika/przekładni w formie tabletów, a także – po raz pierwszy – systemem telematycznym STEYR S-Fleet z szybkim, dwukierunkowym przesyłaniem danych.

Nowe funkcje telematyki S-Fleet eliminują konieczność ręcznej rejestracji/przesyłania danych za pośrednictwem portu USB. Dane operacyjne dotyczące ciągnika, a także narzędzi są rejestrowane natychmiast i automatycznie oraz udostępniane na komputerze w gospodarstwie za pośrednictwem portalu internetowego MySTEYR.com lub w aplikacji mobilnej S-Fleet na smartfonie zarządcy/właściciela.

Dostępna jest także funkcja monitorowania lokalizacji maszyny i wskaźników wydajności, umożliwiająca na przykład określenie, kiedy konieczne jest uzupełnienie paliwa. Dwukierunkowe przesyłane danych oznacza, że dane i instrukcje, takie jak mapy pól, można przesłać do ciągnika ze smartfona lub komputera.

Jeśli właściciel wyrazi zgodę, dealer marki Steyr może również monitorować ciągniki wyposażone w S-Fleet. Dzięki temu dealer może na przykład wykryć wczesne sygnały ostrzegawcze o wszelkich usterkach i zapewnić zdalny dostęp do serwisu dzięki S-Fleet Remote Support. Dzięki tej funkcji dealerzy mogą nawet zdalnie dostarczać aktualizacje oprogramowania, jeśli jest to wymagane. Ponadto mogą zapewnić wsparcie dla operatora w kabinie za pośrednictwem S-Fleet Remote View, łącząc się bezpośrednio z ekranem Infomat 1200 w dowolnym miejscu i czasie.

Z punktu widzenia operatora nowa stylistyka zapewnia lepszą widoczność. Zapewnia ją czterosłupkowa konstrukcja panoramiczna kabiny z dużymi oknami, obniżone tylne błotniki, zapewniający lepszą widoczność dach i jednoczęściowa przednia szyba z zakrzywioną górną krawędzią oraz zwiększoną o 27 proc. powierzchnią wycierania, dzięki nisko zamocowanej wycieraczce.

Widoczność można poprawić dzięki zestawowi drogowych i roboczych lamp LED obejmujących nawet 14 świateł na dachu, cztery z przodu kabiny, dwa na tylnych błotnikach i cztery na pokrywie silnika. Z kolei nowy, działający pod ciśnieniem, układ klimatyzacji posiada więcej szczelin wentylacyjnych i dysponuje trybem automatycznego sterowania strefami.

Zastosowanie wysokiej jakości miękkich materiałów we wnętrzu kabiny umożliwiło natomiast obniżenie poziomu hałasu do 66 decybeli. Nowy fotel wyposażono w układ chłodzenia, podgrzewania i odchylane oparcie, a nowy pedał jazdy do precyzyjnego sterowania nią (w trybie pełzania na polu czy podczas jazdy po drodze) dodatkowo podnosi komfort. Zwiększono również ilość miejsca i liczbę schowków, a także dodano chłodzony schowek pod fotelem, idealny na lunchbox oraz dwie 2-litrowe butelki.

Nowy ciągnik Terrus CVT jest dostępny z dwoma pakietami wyposażenia, a także jako model „niestandardowy”, który marka Steyr może wyposażyć w różne elementy spełniające określone wymagania.

Pierwszy pakiet, „Evolution”, obejmuje takie elementy jak układ hydrauliczny o natężeniu przepływu 165 lub 220 l/min, czterobiegowy WOM, elektroniczny hamulec postojowy, kabinę w wersji Deluxe lub Active Luxury z klimatyzacją, fotel pasażera i amortyzację kabiny, amortyzację przedniej osi, system zarządzania jazdą na uwrociu Easy Tronic II i opcje automatycznego prowadzenia S[1]Guide, a także magistralę ISOBUS klasy II lub III.

Najbardziej rozbudowany pakiet „Excellence” zawiera te same elementy, a ponadto wysokiej jakości głośniki, pięć elektrohydraulicznych zaworów hydrauliki zewnętrznej oraz standardową funkcję Power Beyond.