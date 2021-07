Zmodernizowana kombinacja siewna Lemken Solitar 23+

Producent z Alpen wprowadził niedawno kilka modernizacji do swojej kombinacji siewnej Solitar 23+ z przednim zbiornikiem, które mają zapewnić jeszcze większą wszechstronność tej gamie siewników.

Jedną z ważniejszych modyfikacji jest wprowadzenie do wspomnianych siewników technologii Isobus. Zmiany, np. dawki wysiewu lub włączania sekcji szerokości, można dokonać za pomocą systemu MegaDrill który może być obsługiwany z terminalu ciągnika. Odciąża to operatora i zapewnia efektywne wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych oraz siew bez nakładania się nawet czterech sekcji szerokości.

W połączeniu z broną wirnikową Zirkon 12 i belką redlic OptiDisc 25, przedni zbiornik Solitair 23+ tworzy kompaktową, zwinną kombinację siewu. Zapewnia to wg. producenta lepsze rozłożenie ciężaru w porównaniu z systemami montowanymi z tyłu, co pozwala na wykorzystanie mniejszych ciągników do wydajnej technologii siewu. Przedni zbiornik nadaje się zarówno do nasion, jak i nawozu, dzięki czemu idealnie nadaje się do siewu kukurydzy w połączeniu z siewnikiem punktowym Azurit.

Oprócz dostępnych już na rynku wersji składanych 4 i 4,5 m, belka siewna OptiDisc 25 będzie dostępna w wersjach sztywnych 3 i 4 m oraz składanych 5 i 6 m. Te nowe warianty składane są wyposażone w dodatkowy system transportowy do użytku drogowego. Transportowe koła podporowe przenoszą obciążenia do 3,5 tony z tylnej osi ciągnika, zapewniając zachowanie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia osi i masy całkowitej ciągnika. Dodatkowy system transportu blokuje i odblokowuje w zaledwie kilku krokach.

W maszynie zastosowano sprawdzone już , sterowane równoległobokowo redlice dwutalerzowe, a rolki prowadzące zapewniać mają precyzyjne umieszczanie nasion na wstępnie ustawionej głębokości zarówno w przypadku siewu w mulcz, jak i uprawy konwencjonalnej. Ponadto nacisk redlic można regulować mechanicznie lub hydraulicznie niezależnie od głębokości siewu.

Nowy przedni zbiornik Solitair 23+ jest już dostępny, a nowe belki siewne OptiDisc 25 będą oferowane od stycznia 2022 r.