Zmniejszona punktacja, zmiany w dobrostanie i nowy ekoschemat. Zmiany w dopłatach 2025

sadowniczych ok. 342,70 euro/ha

jagodowych ok. 309,21 euro/ha

rolniczych ok. 146,07 euro/ha

warzyw ok. 309,21 euro/ha

To oznacza, że dopłaty do upraw rolniczych, takich jak zboża czy rzepak będą prawie 2,5 razy niższe niż do sadów. Dopłaty będą mogły być realizowane jedynie w odniesieniu do grup upraw, które są prowadzone zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin i nie będą realizowane w odniesieniu do TUZ, dla których nie ma metodyk integrowanej produkcji roślin.

Dopłaty do stosowania nawozowych produktów mikrobiologicznych

Od 2025 roku ministerstwo rolnictwa rozszerza katalog produktów, które można zastosować w “Biologicznej ochronie upraw” o nawozy mikrobiologiczne. Do tej pory rolnicy w tym ekoschemacie mogli stosować tylko mikrobiologiczne środki ochrony roślin. Problem polegał na tym, że było ich mało. Dlatego w zakresie ekoschematu Biologiczna ochrona upraw zostaną wprowadzone dopłaty do stosowania nawozowych produktów mikrobiologicznych w wysokości 22,47 euro/ha (ok. 96 zł).

Zwiększy to szansę na otrzymanie dopłat, bo nawozowych produktów mikrobiologicznych mamy w Polsce 258, czyli 5 razy więcej niż mikrobiologicznych środków ochrony roślin.

Więcej możliwości w dopłatach do ugorowania

Od 2025 roku mają być rozszerzone przepisy ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji o możliwość ubiegania się przez rolników o wsparcie nie tylko do gruntów ugorowanych, ale także do gruntów ugorowanych, na których położone są nowo utworzone elementy krajobrazu (żywopłoty, pasy gruntów zadrzewionych, zadrzewienia liniowe, pojedyncze drzewa, zagajniki śródpolne, rowy, oczka wodne, miedze śródpolne lub strefy buforowe).

W 2024 roku stawka dopłaty do ugorowania wyniosła 422,34 zł/ha. To mniej niż początkowo planował resort rolnictwa – miało to być 563 zł.

Zmiany w “dobrostanie”

W ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” zmienią się warunki dopłat do dobrostanu tuczników. Zwiększona zostanie z 50 km do 100 km odległość siedziby stada loch, od których mogą pochodzić tuczniki kwalifikujące się do płatności dobrostanowej. Nastąpi też zmiana przelicznika DJP dla tuczników z 0,3 na 0,1.

Dopłaty do obszarów GAEC 2

Od 2025 będą też zmiany w ekoschemacie Retencjonowanie wody na TUZ. Zostanie rozszerzony o obszary objęte nową normą GAEC 2 (o której piszemy TUTAJ). Rolnicy mający gospodarstwa na tych obszarach będą mogli otrzymać dopłaty w ramach tego ekoschematu.

Mniej punktów za popularne ekoschematy

Niestety są też złe informacje. Będzie obniżenie punktacji za najpopularniejsze ekoschematy. W związku z dużym zainteresowaniem i w obliczu ograniczonych środków finansowych, w praktyce Uproszczone systemy uprawy liczby punktów zostanie zmniejszona z 4 do 3. Natomiast w praktyce Wymieszanie słomy z glebą liczba punktów z spadnie z 2 do 1. Tym samym stawki na 2025 rok będą niższe.

Ekoschematy 2025: rolnicy dostaną dopłaty do mniejszej powierzchni

Resort rolnictwa wprowadza też limit powierzchniowy na poziomie gospodarstwa. Płatność będzie przyznawana do łącznej powierzchni zgłaszanej do płatności w ramach wszystkich ekoschematów obszarowych lub praktyk lub wariantów, ale nie większej niż 300 ha użytków rolnych, z wyjątkiem ekoschematu retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

Poza tym rolnicy nie będą mogli łączyć więcej niż dwóch ekoschematów na danej powierzchni.

Taką decyzję podjęto w związku z tym, że zainteresowanie rolników realizacją ekoschematów obszarowych jest znacznie większe niż przewidziano.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl