Zmiany w zarządzie Claas

Z dniem 1 kwietnia 2021, dr Martin von Hoyningen-Huene dołączy do Zarządu Claas i będzie odpowiedzialny za Dział Ciągników Claas oraz Claas Industrietechnik GmbH.

– Bardzo się cieszymy, że do grona specjalistów w zakresie ciągników dołącza tak doświadczony w tej branży menedżer, jak dr von Hoyningen-Huene – mówi Thomas Böck, Prezes Zarządu Claas.

Dr Martin von Hoyningen-Huene ukończył studia na kierunku Budowa maszyn na Uniwersytecie w Karlsruhe i Politechnice ENSAM w Paryżu. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie w Siegen. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako konsultant biznesowy i lider projektu w firmie McKinsey & Company w Stuttgarcie. W latach 2004–2008 pracował w Grupie Freudenberg, ostatnio jako dyrektor zarządzający Freudenberg IT. Po przejściu do firmy John Deere w 2009 roku, dr von Hoyningen-Huene zajmował stanowisko m.in. kierownika działu rozwoju, odpowiadając za serię ciągników 6B i 6D/E na rynkach globalnych. W 2014 r. najpierw objął funkcję menedżera fabryki, a następnie dyrektora generalnego w należącej do spółki John Deere fabryce maszyn Kemper. Od lutego 2018 r. dr von Hoyningen-Huene zarządzał fabryką John Deere w Arc-lès-Gray we Francji.