Zmiany w sieci dealerskiej marki John Deere. Co oznaczają dla klientów?

Zgodnie z realizacją strategii Dealer Jutra, firma John Deere de facto zmniejszyła liczbę obsługujących ją dealerów, jednak, jak deklarują przedstawiciele amerykańskiego producenta, czasami mniej znaczy więcej.

Od 1 listopada br. sieć dealerska firmy John Deere ulegnie przeobrażeniu; będzie składała się z 6 dealerów w całej Polsce. Jak tłumaczą przedstawiciele marki, postawiono na najdłużej z nią związanych dealerów; firmy, współpracują z marką często ponad 20 lat są w stanie zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta zarówno w kwestii sprzedaży, jak i części zamiennych i serwisu.

– Zapewniamy dojazd do klienta w czasie krótszym niż ok. 60 minut. Ilość punktów serwisu i sprzedaży pozostaje praktycznie na podobnym poziomie, natomiast zmienia nam się konstrukcja sieci dealerskiej – tłumaczy Piotr Iżyński odpowiedzialny za zmiany w sieci dealerskiej w John Deere Polska.

– Każdy z naszych dealerów ma swobodę kształtowania polityki handlowej i owszem, mniejsza ilość punktów sprzedaży to może się wydawać, mniejsza konkurencyjność wobec naszych klientów, ale proszę też pamiętać, że jest konkurencja zewnętrzna. Jeśli chodzi o czas dotarcia do klientów, to tutaj zmian nie ma, ponieważ dealerzy, którzy powiększają obszary działania, również powiększają [sieć] o nowe punkty sprzedaży i serwisu, także tutaj żadnych istotnych zmian nie powinno być. Co więcej, te zmiany powinny być jakościowe [na korzyść klienta] – tłumaczy Piotr Iżyński.

– Warto zauważyć, że z punktu widzenia serwisowego dążymy do tego, aby rozwijać wsparcie zdalne naszych klientów. Do większości przypadków chcemy się zdalnie przygotować, więc diagnostyka może już na dzień dzisiejszy odbywać się zdalnie. Rozwiązania typu ExpertAlert pozwalają nam też przewidzieć usterki […]. W myśl tego, jak rozwija się ta technologia, rozwija się sieć naszych dealerów, i to też trzeba wziąć pod uwagę, że te technologie wpływają na czas dotarcia do klienta i rozwiązania tego problemu – dodaje Bartosz Białas, kierownik marketingu w John Deere Polska.

Zatem, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli marki John Deere, zmiany dla klientów, jeżeli nastąpią, to na lepsze. O tym pewnie przekonamy się niebawem.