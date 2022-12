Zmiany w procedurze nadawania oznaczeń geograficznych produktom rolnym

Ujednolicenie przepisów o oznaczeniach geograficznych obejmujących produkty rolne, środki spożywcze, napoje spirytusowe i wina oraz zwiększenie kontroli nad procedurą – przewiduje rządowa ustawa, która trafiła do Sejmu. Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawa UE.

Obecnie w polskim prawie istnieją trzy różne ustawy dotyczące oznaczeń geograficznych: ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2268, z późn. zm.), ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 2020 r. poz. 1891) oraz ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1419, z późn. zm.). To mało zrozumiałe dla producentów i konsumentów.

Rządowy projekt ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych ma na celu ujednolicenie wskazanych wyżej trzech ustaw i zwiększenie przejrzystości przepisów. Projekt ma na celu również na celu dostosowanie polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.). Prawo Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie obowiązki dotyczące przeprowadzenia krajowej procedury oceny wniosków o rejestrację nazw produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych jako oznaczeń geograficznych oraz zapewnienia systemu kontroli prawidłowego stosowania zarejestrowanych nazw.

Projekt ustawy wzmacnia kontrolę i nadzór nad stosowaniem oznaczeń geograficznych. Postępowanie w sprawie badania wniosków o rejestrację nazw produktów (tj. produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych) zostało oparte w części na obecnie obowiązującej procedurze rejestracji chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224).

Jak będzie wyglądała procedura rejestracji oznaczeń geograficznych?

Powołana zostanie Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności jako organ doradczy ministra rolnictwa.

Będzie się składać z przewodniczącego, będącego przedstawicielem ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 10 członków wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, przede wszystkim jeśli chodzi o technologie produkcji żywności, enologii, etnografii, prawa własności przemysłowej oraz polskiej tradycji i kultury. Rada będzie opiniować wnioski o rejestrację i cofnięcie rejestracji, wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, a także sprzeciwy krajowe do wniosków o rejestrację.

Wnioski o rejestrację oznaczeń geograficznych: produktów rolnych, środków spożywczych, napojów spirytusowych i win będą składane do ministra rolnictwa. Po sporządzeniu oceny formalnej wnioski o rejestrację będą ogłaszane w dzienniku urzędowym ministra rolnictwa i przekazywane Radzie do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w celu wydania opinii o spełnianiu wymagań określonych we wskazanym wyżej unijnym rozporządzeniu Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Po publikacji w dzienniku urzędowym ministra będzie możliwe złożenie ewentualnych sprzeciwów przez inne zainteresowanych. Wnioski, w przypadku których minister rolnictwa stwierdzi zgodność z przepisami UE będą przekazywane Komisji Europejskiej.

Unijne prawo zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia wysokich standardów ochrony nazw produktów rolnych, środków spożywczych, win i napojów spirytusowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. W związku z tym projekt przewiduje zwiększenie kontroli i zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych. Obecnie producenci napojów spirytusowych, którzy chcą w obrocie wykorzystywać oznaczenia geograficzne, z powodu braku szczegółowych uregulowań, poddają się ocenie jakości zgodnie z przepisami o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W ocenie Ministerstwa Rolnictwa to niewystarczające i nie spełnia wymogów prawa UE, które daje państwom członkowskim możliwość delegowania zadań w zakresie przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją oznaczeń geograficznych do jednostek certyfikujących. Jednostki certyfikujące będą musiały zapewnić odpowiednie gwarancje obiektywności i bezstronności oraz dysponować wykwalifikowanym personelem oraz środkami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań. Nadzór nad tą procedurą będzie w kompetencji Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych będzie miał obowiązek udostępniania na stronie internetowej wykazu producentów posiadających ważny certyfikat zgodności.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła do prac w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.