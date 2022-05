Zmiany w planie strategicznym dla WPR na lata 2023-2027

W piśmie skierowanym do Dyrektora Generalnego DG AGRI W. Burtschera, a dotyczącym uwag Komisji Europejskiej w sprawie projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 MRiRW podkreśla, że Komisja Europejska w sposób odpowiedzialny i wyważony podejdzie do wyzwań stojących przed rolnictwem europejskim, a Plan strategiczny WPR będzie tylko elementem działań wzmacniających odporność sektora rolnego.

Według resortu rolnictwa obserwowana obecnie dynamiczna sytuacja na rynkach rolnych sprawia, że podstawowa funkcja Wspólnej Polityki Rolnej, to zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców UE. Rozpoczęta transformacja w kierunku bardziej zrównoważonych metod produkcji z pewnością przyczyni się do sprostania nowym wyzwaniom związanym m.in. z rosnącymi kosztami środków do produkcji rolnej, w tym kosztami energii i nawozów, przy czym tempo transformacji powinno być dostosowane do warunków i możliwości danego kraju.

– Polska pragnie podkreślić, że w związku z rekomendacjami KE, odnoszącymi się do skutków kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie, a także koniecznością sprostania wyzwaniom klimatycznym, projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 zostanie zmodyfikowany. W szczególności zmiany obejmą zwiększenie ambicji, co do wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także wsparcia inwestycji w produkcję opartą o najwyższe standardy dobrostanowe – pisze w liście skierowanym do Dyrektora Generalnego DG AGRI minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Zdaniem resortu rolnictwa Wspólna Polityka Rolna jest i powinna w przyszłości być głównym elementem zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego oraz odporności sektora rolnego.