Zmiany w KRUS. Rząd oddaje to, co zabrał?

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma na celu powiązanie rolniczych świadczeń podstawowych z kwotą najniższej emerytury z ZUS, aby ubezpieczeni w KRUS cieszyli się odpowiednim poziomem waloryzacji świadczeń.

Sprawie dokładniej przyjrzała się Rzeczpospolita. – Od wielu lat, właściwie od powstania KRUS, emerytura podstawowa była równa minimalnej z ZUS. Dzięki temu świadczenia obliczane rolnikom z wieloletnim stażem były wyższe niż minimalne – wyjaśnia cytowany przez Rzeczpospolitą dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Jednak w marcu 2017 roku rząd PiS wprowadził nowelizację ustawy, zgodnie z którą emerytura podstawowa była waloryzowana procentowo, nie zaś kwotowo. Wg dra Lasockiego emeryci nie dość że stracili na tej zmianie, to straty te z roku na rok się pogłębiały.

– Z moich obliczeń wynika, że w tym roku emerytura rolnika z 35-letnim stażem jest niższa o 301 zł brutto miesięcznie, niż gdyby przepisów nie zmieniono w 2017 r. Rocznie to 3614 zł brutto. Jeżeli nawet uwzględnimy 13. i 14. emerytury, to i tak jest on stratny rocznie ok. 1 tys. zł – twierdzi dr Lasocki.

Projekt nowelizacji przepisów wracający do zasad waloryzacji sprzed zamian z 2017 roku znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych.

Cały tekst dotyczący polityki koalicji rządzącej w kontekście waloryzacji świadczeń KRUS można przeczytać tutaj:

https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art37234351-emerytury-z-krus-rzad-zabiera-a-przed-wyborami-oddaje