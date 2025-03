Zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2025 roku. Te gospodarstwa stracą najbardziej (video)

Choć wnioski o dopłaty bezpośrednie rolnicy składają co roku, co roku zaskakują ich coraz to nowe przepisy. Nie inaczej będzie w kampanii 2025, gdzie sporo zmian pojawi się m.in. w ekoschematach i normach warunkowości. O nowych elementach w dopłatach bezpośrednich w kolejnym odcinku videopodcastu „Rozmowy o WPR” opowiada specjalista top agrar Polska Grzegorz Ignaczewski.

Zmiany w normach warunkowości

Zmiany mają dotyczyć m.in. wdrożenia normy GAEC 2, jednak jest tu jeszcze wiele niejasności.

– Jeśli chodzi o normę GAEC 2, to ona już od samego początku była planowana do wdrożenia od 2025 roku, ponieważ wdrożenie tej normy wiąże się z koniecznością wyznaczenia obszarów, które w ogóle będą podlegały ochronie w ramach GAEC 2, czyli terenów podmokłych i torfowisk. Sporo było na to czasu, […] za dwa tygodnie rusza kampania składania wniosków obszarowych i gdybym miał powiedzieć, które grunty będą podlegały normie GAEC 2 to powiem szczerze, że nie wiem. […]. Myślę, że przez ten czas powinniśmy rolników poinformować, kto i czego powinien się na swoich gruntach spodziewać – tłumaczy Ignaczewski.

Zmiany w ekoschematach w 2025 roku

Aby zapobiec wahaniom stawek za poszczególne ekoschematy spowodowanego dużym zainteresowaniem poszczególnymi działaniami, ministerstwo rolnictwa proponuje w tym roku pewne ograniczenia. Maksymalna łączna powierzchnia realizacji ekoschematów obszarowych ma wynieść 300 ha.

– Ograniczenie do 300 ha uderzy przede wszystkim w nieco większe gospodarstwa towarowe […]. Chodzi o łączną powierzchnię zadeklarowanych ekoschematów z wyłączeniem dwóch przypadków; ekoschematu dotyczącego TUZ zalewowych i płatności do kwalifikowanego materiału siewnego. Poza tym wszystko wrzucamy do jednego worka i na gospodarstwo nie możemy przekroczyć łącznej powierzchni 300 ha, więc tak naprawdę to ograniczenie uderzy w gospodarstwa o powierzchni ok. 100 ha, więc takie typowe dobre gospodarstwa towarowe – wyjaśnia Ignaczewski.

Ponadto zmieni się punktacja za niektóre ekoschamaty; z 4 do 3 punktów za uproszczone systemy uprawy i z 2 do 1 za wymieszanie słomy z glebą.