Zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2025. Ekoschemat “Grunty wyłączone z produkcji”

W nadchodzącym 2025 roku planowane są zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich. Dotyczy to między innymi dopłat do gruntów wyłączonych z produkcji. Za co można otrzymać dopłaty?

Komitet Monitorujący PS WPR 2023-2027 zobrazował jak będą wyglądały nowe wymagania względem ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”.

Lista elementów jest analogiczna do obowiązujących w ramach GAEC 8.

Wymagania interwencji i za co dopłaty

Przeznaczenie gruntów ornych na obszary wyłączone z produkcji, w tym wyłączone z produkcji obejmujące elementy krajobrazu. W terminie od 1 stycznia do 31 lipca zakaz:

prowadzenia produkcji rolnej (w tym również wykoszenia oraz wypasu);

stosowania środków ochrony roślin.

Za obszary zaliczające się do wyłączonych z produkcji uznaje się: grunty ugorowane; grunty ugorowane, na których położone są elementy krajobrazu, które obejmują:

pasy gruntów zadrzewionych lub żywopłoty, niestanowiące części lasu, przy czym płatność zaliczana jest do nie większej niż 10 m szerokości danego pasu zadrzewienia bądź żywopłotu;

zadrzewienia liniowe, niestanowiące części lasu;

pojedyncze drzewa – nie więcej niż 150 sztuk/hektar;

zagajniki śródpolne, niestanowiące części lasu, obejmują drzewa i krzewy o powierzchni nie większej niż 0,5 hektara;

rowy, do tego zaliczają się również cieki wodne służące do nawadniania lub odwadniania. Nie wliczają się cieki wodne wykonane z betonu. Do płatności kwalifikuje się nie więcej niż 10 m szerokości rowu;

oczka wodne inne niż wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego, ich maksymalna powierzchnia może wynosić nie więcej niż 0,5 ha. W sytuacji, gdy oczko wodne jest otoczone roślinnością nadbrzeżną, cała powierzchnia oczka wraz z roślinami jest wliczona do łącznej powierzchni;

miedze śródpolne lub strefy buforowe posiadające szerokość nie większą niż 1 m. Do płatności kwalifikuje się nie więcej niż 20 m szerokości danej strefy bądź miedzy.

Ograniczenia na gospodarstwo

Dopłaty będą przyznane do łącznej powierzchni w ramach wszystkich wliczanych ekoschematów nie większej niż 300 hektarów. Przy czym limit ten nie będzie dotyczył ekoschematu „Retencjonowanie wody na TUZ”.

Według Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027 wprowadzenie ograniczeń jest bardzo istotne, gdyż już istnieje znaczące przekroczenie środków budżetowych przeznaczonych na wypłatę ekoschematów obszarowych. Należy liczyć również na to, że w kolejnych latach zainteresowanie ekoschematami będzie rosło. Wprowadzenie ograniczenia powierzchni ekoschematów pozwoli na objęcie nimi większej liczby gospodarstw i zwiększy skalę w kraju.