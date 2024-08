Zmiany w cennikach nawozów potasowych, saletrzaka i saletry amonowej. Ceny nawozów 17.08.2024

Popyt na nawozy mineralne utrzymuje się na niskim poziomie. Większość sprzedawców nie zmienia swoich cenników, jednak wyjątek stanowią nawozy potasowe, saletrzak oraz saletra amonowa. Poniżej przedstawiamy cotygodniową analizę rynku nawozów mineralnych.

W Niemczech nie kupują

Jak podaje portal agrarheute, ceny nawozów pozostają nadal na wysokim poziomie, co powoduje, że rolnicy wstrzymują się z zakupami. Wpływ na sytuację mają między innymi niskie ceny zbóż w skupach.

Obecnie za tonę mocznika w Niemczech trzeba zapłacić 455 euro, czyli tyle samo co na początku miesiąca, ale o 30 euro więcej niż w lipcu. Saletra amonowo-wapniowa również podrożała o 5 euro w stosunku do poprzedniego miesiąca i kosztuje 321 euro za tonę. W sierpniu potaniał natomiast nawóz potasowy Korn-Kali, którego cena spadła o 15 euro/t wynosi obecnie 285 euro/t. Fosforan amonu (DAP) kosztuje 650 euro/t i jest droższy o 5 euro w odniesieniu do lipca tego roku.

Mimo ostatniego wzrostu cen gazu, ceny nawozów azotowych w bieżącym miesiącu nie uległy zmianie. Wynika to z faktu, że na rynkach zagranicznych podaż nawozów przewyższa popyt, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się cen w Europie.

Rynek światowy mocznika

Na Bliskim Wschodzie cena mocznika wynosi 343 USD/t i od początku miesiąca pozostaje niezmieniona. Portal agrarheute informuje, że sprzedaż na tym rynku jest niska, a tamtejsi uczestnicy rynku oczekują na nadchodzący przetarg w Indiach. Jednak analitycy wskazują, że wpływ indyjskich przetargów na rynek międzynarodowy zmniejszył się w ostatnim czasie. Zmiana ta jest widoczna w wynikach wcześniejszych przetargów, gdzie aktywność zakupowa była ograniczona, a produkcja krajowa mocznika wzrosła.

W Egipcie cena mocznika wzrosła o 10 USD od początku miesiąca i wynosi 350 USD/t.

Chiny, które są największym producentem nawozów azotowych na świecie, obecnie nie uczestniczą w handlu mocznikiem. Istnieje również prawdopodobieństwo, że nie wezmą udziału w przetargu w Indiach.

Ceny gazu na nowym poziomie

Ceny gazu z początkiem miesiąca wskoczyły na poziom cenowy, widziany ostatni raz w grudniu ubiegłego roku. Gaz w holenderskim hubie TTF wyceniany jest na ponad 40 euro/MWh. Wzrost ten jest spowodowany napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie oraz w Europie. Rosnące ceny gazu mogą prowadzić do wzrostu kosztów produkcji, zwłaszcza dla europejskich producentów nawozów azotowych, który w dużym stopniu polegają na gazie jako surowcu do produkcji. Wyższe koszty produkcji mogą z kolei przełożyć się na wzrost cen nawozów.

Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ na portalu LinkedIn zwraca uwagę, że obecne ceny gazu na poziomie ponad 40 euro/MWh są o 60% więcej niż pół roku temu. Zalewski jest zdania, że wzrost cen tego surowca będzie miał wpływ na ceny nawozów azotowych. W związku z trudną sytuacją na rynku zbóż i innych podstawowych rynkach rolnych, analityk zadaje pytanie, czy rolnicy będą chętni do zakupu drożejących nawozów?

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1690 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1700 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1442,3 Spadek ceny -30,70zł/t Siarczan amonu AS21 macro Brak dostępności ANVISTAR 34 N 1691,40 Spadek ceny -20,60 zł/t Salmag* 1415 Bez zmian Canwil* 1447,50 Bez zmian RSM 32 1488 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1350 Bez zmian RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1671,50 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2135,60 Bez zmian Polifoska 5* 2525 Bez zmian Polifoska 6 2857,80 Bez zmian Polifoska 7* 2895,20 Bez zmian Polifoska 8 2914,60 Bez zmian Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1641,90 Spadek ceny -10,80 zł/t Sól Potasowa 1889,80 Spadek ceny -58,20 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3093 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2782,20 Bez zmian

*Ograniczona dostępność

Źródła: agrarheute.com, LinkedIn