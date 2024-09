Zmiany w cennikach nawozów mineralnych na początku września

Początek września przynosi zmiany w cennikach nawozów mineralnych. Czy nawozy potaniały? A może jest drożej? Poniżej przedstawiamy ile aktualnie zapłacimy za mocznik, saletrę oraz nawozy wieloskładnikowe.

Rynek nawozów mineralnych pośrednio związany jest z cenami płodów rolnych, ponieważ to właśnie dochody uzyskiwane ze sprzedaży tych płodów w dużej mierze determinują zdolność i zainteresowanie rolników do zakupu nawozów. Gdy ceny w skupach spadają, rolnicy stają się mniej skłonni do inwestowania w nawozy, zwłaszcza, gdy ich ceny pozostają wysokie. Spadek popytu na nawozy, wynikający z niskich cen płodów rolnych, teoretycznie powinien prowadzić do obniżek cen nawozów, aby intensyfikować zakupy. Sytuacja jest dodatkowo warunkowana cenami kosztów energii, które wpływają na koszty produkcji nawozów, co z kolei może prowadzić do wzrostu ich cen. W związku z tym, rynek nawozów mineralnych znajduje się z jednej strony pod presją niskiego popytu, a z drugiej strony pod presją rosnących kosztów produkcji.

Na początku miesiąca obserwujemy wzrosty cen niektórych nawozów granulowanych. Nie wszyscy dystrybutorzy zmienili cenniki, jednak tam, gdzie wprowadzono zmiany, miało to bezpośredni wpływ na średnią cenę nawozów. Saletra amonowa Zaksan 33,5, występująca od niedawna pod nową nazwą handlową – megAN 33,5 zdrożała ponad 40 zł/t względem ubiegłego tygodnia (produkty w sprzedaży występują równolegle, do wyczerpania zapasów). Zmiana nazwy flagowego produktu Grupy Azoty, dotychczas produkowanego wyłącznie w zakładzie w Puławach, ma związek z rozszerzeniem produkcji tego nawozu także w zakładzie produkcyjnym Grupy Azoty w Kędzierzynie Koźlu.

Wzrost ceny odnotował również mocznik, Polifoska 8 czy superfosfat wzbogacony, które zdrożały o około 30 zł/t.

Rekordowy import do Polski oraz większy niż przed rokiem eksport

Ekspert rynku środków produkcji dla rolnictwa w IERiGŻ, Arkadiusz Zalewski, przedstawił na swoim profilu na LinkedIn najnowsze dane dotyczące importu nawozów do Polski w pierwszej połowie 2024 roku. W okresie od stycznia do czerwca br. do Polski sprowadzono 1,93 mln ton nawozów, co stanowi rekordowy wzrost o 60% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Ilość importowanych nawozów azotowych przekroczyła 1 mln ton.

Najwięcej nawozów do kraju zostało przywiezionych z Rosji (ponad 560 tys. ton) oraz z Niemiec (402,3 tys. ton), przy czym z tych krajów sprowadzono odpowiednio 366 tys. ton i 196 tys. ton nawozów azotowych.

Zalewski podkreśla, że rosnąca skala importu może negatywnie wpływać na krajową produkcję nawozów, ponieważ importowane produkty, zwłaszcza te z krajów wschodnich, często są bardziej konkurencyjne cenowo. W kontekście trudnej sytuacji na rynku zbóż, polscy rolnicy stają się bardziej ostrożni w inwestowaniu w środki produkcji, w tym w nawozy mineralne, ograniczając ich zakup.

Zalewski przedstawił także dane dotyczące wzrostu krajowej produkcji nawozów mineralnych od stycznia do lipca 2024 roku. Z danych GUS wynika, że w Polsce wyprodukowano 1,27 mln ton nawozów w czystym składniku, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu do ubiegłego roku. Niemniej jednak, jest to nadal o 27% mniej niż w 2021 roku, który był pod tym względem szczególnie korzystny. Ekspert zaznaczył, że wzrost krajowej produkcji był wspierany przez zwiększony eksport, który w pierwszej połowie roku osiągnął 1,41 mln ton, z czego 1,09 mln ton stanowiły nawozy azotowe. To oznacza wzrost eksportu o 35,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Ceny gazu

W sierpniu ceny gazu nie spadły poniżej 35 euro/MWh i osiągnęły najwyższą wartość od grudnia ubiegłego roku. W obliczu wysokich cen gazu, prawdopodobieństwo spadku cen nawozów mineralnych maleje. Kontrakty terminowe na gaz ziemny w Europie na początku września przekraczają 39 euro/MWh, a trwająca eskalacja konfliktu Rosji na Ukrainę zwiększa obawy na dalszy wzrost cen tego surowca.

Przetarg w Indiach

Przetarg na mocznik w Indiach, ogłoszony w połowie sierpnia, zakończył się 29 sierpnia. Oficjalne ogłoszenie cen jest spodziewane na początku przyszłego tygodnia, a przedstawione oferty, przy przewidywanej ilości do 1 mln ton mocznika, mogą wpłynąć na globalny rynek mocznika. Z niepotwierdzonych źródeł wynika, że najniższa oferta wynosi około 340 USD/t. Jeśli oferta ta zostanie potwierdzona, ceny FOB na Bliskim Wschodzie mogą kształtować się na poziomie 320 USD/t, a na Bałtyku około 280 USD/t.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):