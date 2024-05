Zmiany w cennikach nawozów fosforowych i azotowych i mało optymistyczne prognozy. Ceny nawozów 18.05.2024

Ceny większości nawozów mineralnych w kolejnym tygodniu miesiąca pozostają stabilne, wyjątkiem są jednak nawozy fosforowe. Ile aktualnie zapłacimy za saletrę, a ile za fosforan? Poniżej przedstawiamy cotygodniową analizę.

Większość sprzedawców w ostatnich tygodniach nie aktualizowała swoich cenników. Sezon nawożenia wiosennego powoli dobiega końca, co z kolei wpływa na zmniejszony popyt w punktach sprzedaży. Rolnicy dokonują w dużej mierze bieżących zakupów na ostatnie dawki nawożenia azotowego.

Rynek krajowy

Ceny pojedynczych nawozów w Polsce zostały zmienione. Saletrę kędzierzyńską oraz puławską, a także Saletrosan 30 kupimy taniej o 15-25 zł/t. W przypadku nawozów fosforowych obniżki sięgają blisko 50 zł/t. Fosforan amonu oraz superfosfat potrójny systematycznie powracają do cen z sierpnia 2023 roku (po jesiennych oraz zimowych podwyżkach). Ceny pozostałych nawozów pozostają niezmienione.

Taniej w USA

Pierwsze obniżki cen nawozów granulowanych, od lutego br., odnotowali analitycy ze Stanów Zjednoczonych – czytamy na stronie www.dtnpf.com. Dotyczy to cen mocznika, który obecnie kosztuje 557 USD/t. Cena tego nawozu spadła o 5% od ceny z ubiegłego miesiąca. Warto zaznaczyć, że w kwietniu cena mocznika była najwyższą od lipca 2023 roku. Za fosforan amonu (DAP) trzeba zapłacić 789 USD/t (taniej o 2 USD/t). Fosforan monoamonowy (MAP) pozostaje w cenie i kosztuje 831 USD/t. Potas jest tańszy o 3 USD/t, a jego cena wynosi 511 USD/t.

Z kolei minimalnie podrożały odpowiedniki roztworu saletrzano-mocznikowego, nawozy UAN 28 oraz UAN 32, o 1 USD/t i kosztują kolejno 364 USD/t oraz 418 USD/t.

Ceny gazu

Tendencja spadkowa cen nawozów azotowych dotarła już niemal na wszystkie kontynenty. W ostatnim czasie mamy jednak do czynienia z rosnącymi cenami gazu, który jest głównym surowcem do produkcji tych nawozów. Wzrost cen gazu generuje większe koszty produkcji, które w konsekwencji mogą być powodem wzrostu cen produktów azotowych w przyszłości. Europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny UE Holenderski TTF kształtują się na poziomie 30 euro/MWh (wzrost o 33% w stosunku do lutego br.).

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1649,40 Spadek ceny -24,20 zł/t Saletrosan 26 plus 1710,80 Bez zmian Saletrosan 30* 1762,90 Spadek ceny -21,70 zł/t Saletrzak 27 Standard Plus 1496,15 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro 1387,40 ANVISTAR 34 N 1752,15 Bez zmian Salmag* 1492 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1505,50 Bez zmian RSM 30* 1306,80 Bez zmian RSM 28* 1353,70 Bez zmian RSM 26N+3S* 1206,30 Bez zmian Pulan 34,4 1658,90 Spadek ceny -16,50 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2092,50 Bez zmian Polifoska 5* 2710,80 Bez zmian Polifoska 6 3099,30 Bez zmian Polifoska 7* 2863 Bez zmian Polifoska 8 3198,05 Bez zmian Amofoska 5-10-25* 2327,40 Bez zmian Korn-Kali 1806 Spadek ceny -4,80 zł/t Sól Potasowa 2133,50 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3132,40 Spadek ceny -48,70 zł/t Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2913,55 Spadek ceny -42,15 zł/t

*Ograniczona dostępność