Zmiany stawek dopłat do materiału siewnego. Projekt rozporządzenia w konsultacjach publicznych

Stawki dopłat do materiału siewnego w kategorii elitarny lub kwalifikowany były do tej pory ustalane corocznie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało by zastąpić ten system określeniem stałych stawek, zwiększyć wysokość dopłat do materiału siewnego wyprodukowanego zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i określić wysokość stawek tak, aby w ramach dostępnych środków wsparcie otrzymali wszyscy wnioskodawcy.

W tym celu MRiRW przedstawiło “Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany”, który, jak w komunikacie z 19.10.2022 r. informuje Rządowe Centrum Legislacji, po etapie uzgodnień trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Wg projektu Ministerstwa nowe stawki dopłat wynosić mają:

65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

115 zł w przypadku roślin strączkowych;

350 zł w przypadku ziemniaków.

W przypadku ekologicznego materiału siewnego proponowane stawki dopłat są wyższe i wynoszą odpowiednio 78 zł. , 138 zł. i 420 zł.

Wyższe stawki dopłat dla materiału siewnego uzyskanego zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego wpisują się w określone przez Komisję Europejską strategie bioróżnorodności oraz “Od pola do stołu”.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, wśród najważniejszych celów strategii unijnych można wymienić redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów oraz osiągnięcie do 2030 rok większego udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który średnio dla całej Unii Europejskiej powinien wynosić 25%. W związku z tym w Polsce powierzchnia upraw ekologicznych powinna osiągnąć ponad milion hektarów upraw ekologicznych do 2030 r. Ma w tym pomóc projektowany Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, w którym zawarto szereg mechanizmów wsparcia dedykowanych dla producentów ekologicznych lub preferujących podmioty ekologiczne w pierwszeństwie uzyskania wsparcia. Obecnie, zgodnie z danymi JIHARS, powierzchnia gruntów których dotyczą dopłaty określone w projektowanym rozporządzeniu wynosi 126 tys. ha w przypadku zbóż, 30 tys. ha w przypadku strączkowych i 1,4 tys. ha. w przypadku ziemniaków.