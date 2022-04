Zmiany dotyczące ugorowania. We wnioskach ważny szczegół, którego nie można przeoczyć

Jak podaje resort rolnictwa obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha gruntów ornych. Co do zasady, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5 proc. powierzchni gruntów ornych na obszary EFA. Obowiązek ten rolnik może wypełniać za pomocą obszarów proekologicznych takich jak elementy krajobrazu, międzyplony lub ugory.

– Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 23 marca 2022 roku umożliwiającą skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia, ugory te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz.

Decyzja ta, jak zaznacza MRiRW umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór, czy uprawa.

– Rolnicy którzy mają zamiar skorzystać z derogacji i prowadzić produkcję rolną na ugorach, w trakcie wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich obszarów wybrać roślinę „ugór z uprawą”. Rolnicy, którzy złożyli już wnioski o płatność i w deklaracjach wskazali ugory, a zamierzają skorzystać z wprowadzonego odstępstwa, powinni dokonać zmiany rośliny z „ugór” na „ugór z uprawą”, a następnie wysłać do ARiMR zmianę do wniosku (ponowne wysłanie deklaracji z wprowadzoną zmianą dotyczącą ugorów) – informuje MRiRW

Jak podaje resort rolnictwa w przypadku gdy zaistnieje sytuacja, w której rolnik podczas wypełniania wniosku, zadeklarował „ugór” a nie „ugór z uprawą” (i tego nie zmienił), to nie będzie ponosił on konsekwencji z racji braku wprowadzenia tej zmiany.