Zmarł Reinhold Claas

Reinhold Claas, długoletni członek Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Grupy CLAAS, zmarł 7 czerwca 2022 r. w wieku 91 lat. Reinhold Claas był trzecim dzieckiem założyciela firmy Augusta Claasa i jego żony Pauli Claas. Wraz ze swoim bratem Helmutem Claasem odegrał on decydującą rolę w rozwijaniu firmy po II wojnie światowej. Był on ostatnim wspólnikiem z drugiego pokolenia rodziny.

„Wszyscy, którzy znali Reinholda Claasa, cenili go za jego życzliwość i skromność. Zawsze stawiał on na pierwszym miejscu ludzi i dobro rodzinnego przedsiębiorstwa. Swoimi działaniami w ważnych etapach historii firmy znacząco przyczynił się on do naszych obecnych sukcesów” – wyjaśnia Thomas Böck, dyrektor generalny CLAAS.

Reinhold Claas był dyplomowanym inżynierem ekonomii. W 1958 r. ukończył studia na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Tym samym był on jednym z pierwszych absolwentów tego nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów, obejmującego inżynierię mechaniczną i zarządzanie przedsiębiorstwem. Reinhold Claas oficjalnie dołączył do firmy wraz z bratem Helmutem w lipcu 1957 roku. Specjalizował się on głównie w rozwijaniu pras i maszyn do zbioru pasz. Był odpowiedzialny m.in. za uruchomienie produkcji pras w nowo wybudowanym zakładzie w Metz we Francji. Do lat 70. rozbudowywał zakład produkcyjny, rozwijając go do obecnych rozmiarów.

Reinhold Claas był również kluczową postacią w procesie przejmowania renomowanego specjalisty w dziedzinie maszyn do zbioru pasz, firmy Josef Bautz GmbH z Bad Saulgau, która w 1969 r. weszła w skład koncernu CLAAS. Jako jej wieloletni dyrektor zarządzający przekształcił spółkę zależną w odnoszącą sukcesy i innowacyjną gałąź przedsiębiorstwa. Reinhold Claas jako przedsiębiorca aktywnie działał również poza rodzinną firmą: w 1958 r. przejął dwie firmy produkujące łożyska kulkowe – przedsiębiorstwo z Fryburga w Szwajcarii zatrudniające 250 pracowników oraz spółkę z Munderkingen w Szwabii z 550 pracownikami. Obiema firmami zarządzał do lat 90. W latach swojej aktywności zawodowej dokonał on także zgłoszeń patentowych na ponad 40 wynalazków.

W swoim rodzinnym mieście Harsewinkel i w całym regionie Reinhold Claas angażował się społecznie w działalność wielu klubów i organizacji, zwłaszcza związanych z piłką nożną i ręczną, co przyniosło mu duże uznanie. Prywatnie jego wielką pasją było myślistwo.

Reinhold Claas i jego żona Doris byli małżeństwem przez wiele lat, aż do jej śmierci w grudniu 2005 r. Owocem związku byli synowie: Volker i Rüdiger Claas. Przedwczesna śmierć Volkera Claasa, który zmarł w styczniu 2022 r. w wieku 57 lat, była dla niego dużym ciosem. Ostatnio Reinhold Claas zasiadał w Radzie Nadzorczej i dwóch komitetach doradczych. W Grupie CLAAS stery po ojcu przejmuje teraz jego syn Rüdiger Claas.

Śmierć Reinholda Claasa pogrążyła w głębokiej żałobie jego rodzinę, wspólników, zarząd i pracowników.