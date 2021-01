Zmarł Helmut Claas, konstruktor i wieloletni dyrektor zarządzający grupy Claas

Helmut Claas, wieloletni dyrektor zarządzający, przewodniczący rady nadzorczej i przewodniczący komitetu akcjonariuszy Grupy Claas, zmarł 5 stycznia w wieku 94 lat.

Helmut Claas urodził się w 1926 r. w Harsewinkel. Jego rodzice, August i Paula Claas, zarządzali firmą zajmującą się produkcją maszyn rolniczych, zatrudniającą około 100 pracowników. Po ukończeniu szkoły odbył praktykę jako monter maszyn. Praktyczne doświadczenie zdobył w firmach zajmujących się obróbką metali oraz odlewnictwem. Po studiach rolniczych w Paryżu przejął planowanie i założenie oddziału dystrybucji Claas we Francji, który obecnie działa jako Claas France SAS. W 1958 r. dołączył do rodzinnej firmy swoich rodziców w Harsewinkel. Początkowo zajął się tam specjalizacją w obszarze inżynierii.

W 1962 r. został dyrektorem zarządzającym. Helmut Claas przyjął stanowisko partnera odpowiedzialnego osobiście przy zmianie firmy w spółkę jawną w 1978 r. W 1996 r., w ramach przekształcenia firmy w spółkę akcyjną, przeszedł z funkcji dyrektora zarządzającego na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej i komitetu akcjonariuszy.

Zawsze koncentrował się na opracowywaniu pionierskich produktów i efektywnej masowej produkcji. Za jego czasów, po sukcesie kombajnu Dominator, powstała zupełnie nowa konstrukcja kombajnu Lexion. Również sieczkarnia samojezdna serii Jaguar i duży ciągnik serii Xerion zostały opracowane pod kierownictwem Helmuta Claasa, autora historii sukcesu.

W 2003 r. zrobił kolejny ważny krok w kierunku przyszłości firmy: Claas przejął produkcję i cały biznes ciągników od Renault Agriculture we Francji. Dalszy międzynarodowy rozwój przedsiębiorstwa postępował wraz z tworzeniem i rozbudową zakładów produkcyjnych w Rosji, USA i Chinach.

Cztery światowej sławy uniwersytety – na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Niemczech – przyznały Helmutowi Claasowi doktoraty honoris causa (dr h.c.). W 2000 r. otrzymał honorowy tytuł doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Stuttgart-Hohenheim. To właśnie ta uczelnia uczyniła go również honorowym senatorem w 2004 r.

W czerwcu 2009 r. Uniwersytet Goryaczkina w Moskwie nadał mu honorowy tytuł profesora. W tym samym roku Helmut Claas został kawalerem francuskiej Legii Honorowej w uznaniu jego wysiłków jako pioniera współpracy francusko-niemieckiej. W listopadzie 2013 r. został ostatecznie wprowadzony do Hall of Fame of American Equipment Manufacturers (AEM). Ważnym wydarzeniem było wręczenie Helmutowi medalu Diesel przez Niemiecki Instytut Wynalazków w 2017 r.

Nagrody osobiste, takie jak honorowe obywatelstwo jego rodzinnego miasta Harsewinkel w Niemczech, Medal Zasługi niemieckiego landu Badenii-Wirtembergii oraz Order Zasługi francuskiego ministra rolnictwa, uzupełniają jego życiowe dzieło.

Helmut Claas był przede wszystkim rolnikiem. Prowadził gospodarstwo rolne we Wschodniej Anglii w Wielkiej Brytanii i często przebywał tam z żoną Eriką. Lubił utrzymywać kontakty z okolicznymi rolnikami i żywo interesował się sprawami dotyczącymi firm rolniczych.

Zadbał też o ciągły rozwój rodzinnej firmy, ponieważ kolejne pokolenie przejęło już kierownictwo nad przedsiębiorstwem. Dlatego dziś córka Helmuta, Cathrina Claas-Mühlhäuser, kieruje procesem decyzyjnym i rozwojem odnoszącej sukcesy Grupy Claas.

– Śmierć Helmuta Claasa pozostawia w świecie techniki rolniczej przestrzeń, której nie można wypełnić. Jego rodzina, wszyscy udziałowcy, zarząd Grupy i pracownicy opłakują odejście wielkiej osobistości i będą dalej rozwijać Grupę Claas tak, jak by sobie tego życzył – czytamy w komunikacie firmy.

Źródło: Claas