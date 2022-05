Złożenie wniosku o płatności obszarowe warunkiem starania się o dopłaty do nawozów

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej apeluje do rolników o składanie wniosków o płatności obszarowe, ponieważ jest to warunkiem złożenia wniosku o dopłaty do zakupu nawozów.

– Pomimo wniosku KRIR o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe do 15 czerwca br. nadal obowiązuje termin składania wniosków o pomoc do zakupu do nawozów do 16 maja br., które należy złożyć w formie papierowej w Biurze Powiatowym ARiMR, gdzie liczy się data wpływu – uzasadnia Andrzej Karbowy, prezes ZIR.

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia 2022 r. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.