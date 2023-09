Złoty wiek polskiej wsi. Wywiad ministra Telusa dla CDR w Brwinowie 

Uruchomiliśmy wsparcie dla rolników na niespotykaną dotąd skalę, angażując w to zarówno środki krajowe jak i europejskie. Stworzony pakiet pomocy dla rolnictwa, wynoszący ponad 15 mld złotych ze środków krajowych to największe w historii wsparcie dla sektora rolniczego – mówi minister rolnictwa Robert Telus w wywiadzie dla Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Okres wyborczy jest czasem niespodzianek – jedną z nich jest nowa aktywność Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego funkcją jest, jak nazwa wskazuje, doradzanie rolnikom. Tym razem CDR postanowił dołączyć do rolniczych mediów branżowych: Anna Dudkiewicz, zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego przeprowadziła wywiad z ministrem rolnictwa Robertem Telusem.

Minister zapytany m.in. o stan realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2030 (SOR 2030) przyjętej przez Rząd RP w roku 2019, czyli, w największym skrócie, działań mających na celu zrównanie poziomu życia mieszkańców wsi i miast. Odpowiedział, że aby ten cel osiągnąć, Rząd odszedł od praktyki wspierania rozwoju jedynie największych miast i zamiast tego zaczął przeznaczać pieniądze również na dofinansowywanie wsi i małych miasteczek.

Nie znaczy to, że cel został osiągnięty – wciąż w wielu wiejskich regionach standard życia jest niższy niż w miastach.

– Tak radykalnej zmiany nie osiąga się w kilka lat. Do tego trzeba znacznie więcej czasu, by nadrobić historyczne zapóźnienia rozwojowe i odwrócić niekorzystne trendy wynikające z poprzedniego ustroju czy chociażby z okresu wdrażania unijnej perspektywy finansowej 2007-2013. Trudność jest tym większa, że niedługo po tym jak przyjęty został SOR 2030 w 2017 r. i Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – w 2019 r., wystąpiła pandemia COViD-19, zaraz po niej wojna w Ukrainie i związane z tym spowolnienie gospodarcze – tłumaczył Robert Telus.

Minister Telus jest jednak optymistą: sytuację poprawić ma konsekwentna realizacja Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, która poprawiła dostępność polskiej wsi do środków polityki spójności na lata 2023-2027.

– W Umowie Partnerstwa 2021-2027 zostało zapisane, że „w ramach polityki spójności może zostać przeznaczonych ok. 10 mld EUR w formie dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Jest to prawie dwa razy więcej niż poprzedni rząd zaprojektował w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 w styczniu 2014 r. Tam wskazano na zaledwie ok. 5,2 mld, a do kwoty tej zaliczono m.in. budowę autostrad na terenach wiejskich – wyjaśniał minister.

Rozwojowi regionów wiejskich służyć mają również środki krajowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego już po raz szósty uruchomiono m.in. nabór wniosków o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji dla gmin, powiatów, związków międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Jaka przyszłość czeka polską wieś? Czy wieś będzie tak samo ważna dla rozwoju kraju po 2023 r.? – zapytała ministra dyrektor Dudkiewicz.

Robert Telus odpowiedział, że aby polska wieś się rozwijała, konieczne jest kontynuacja polityki obecnego Rządu. Zadeklarował m.in. zapewnianie dalszego rozwoju infrastruktury terenów wiejskich, realizację projektów zapewniających wodę dla rolnictwa oraz transformację energetyczną sektora rolno – spożywczego i rozwój biogospodarki.

Całość wywiadu: Wywiad ministra Roberta Telusa