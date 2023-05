Złe wieści z Matifu. Poważne przeceny we wtorek, rzepak pikuje o prawie 20 EUR/t. Dlaczego?

Wtorek przyniósł fatalne wieści dla producentów zbóż i rzepaku we wtorek. Mieliśmy bowiem do czynienia ze spadkami i to naprawdę poważnymi, Rzepak tak tani nie był od początku listopada 2020 roku.

Zacznijmy jednak od pszenicy; jej cena spadła wczoraj w Paryżu o 5,5 EUR/t do 220,25 EUR/t, zaś w Chicago cena spadła o 25 ct/bu do 591 ct/bu (202,31 EUR/t), choć należy wziąć pod uwagę to, że poniedziałek był tam dniem wolnym, więc straty niejako się zsumowały.

– Na rozwój złożyło się kilka czynników. W USA znów można spodziewać się opadów , co poprawi perspektywy zarobków. Międzynarodowy popyt na pszenicę jest obecnie ograniczony, ponieważ wiele ważnych krajów importujących najpierw wykorzystuje własne zbiory. A presja dostaw ze strony Rosji pozostaje ogromna. Oczekuje się, że w maju eksport pszenicy wyniesie 4,9 mln ton, czyli 3,8 razy więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku – informuje serwis Kaack.

Na uwagę zasługuje nadal dość mocny eksport unijnej pszenicy do USA. Mogło tam trafić już 270 -300 ton ziarna, z czego 2/3 pochodzi z Polski, a 1/3 z Niemiec.

Cena rzepaku spadła wczoraj o… 18 EUR/t do zaledwie 385 EUR/t, a kontrakty na nowe zbiory kosztują obecnie 394 EUR/t. Rynek reaguje na spadające ceny ropy i oleju palmowego. Niepewność budzi też kwestia zwiększenia progu zadłużenia USA.

Cena kukurydzy również spadła, o 9,75 EUR/t do 218,25 EUR/t, zaś na CBoT o 10 ct do 594 ct/bu (218 EUR/t). – Rynek kukurydzy był obciążony rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi zbiorów w Brazylii . AGRural podniósł prognozę o 2,3 mln ton do 127,4 mln ton. Jeszcze bardziej optymistyczny jest Safras & Mercado , który obecnie widzi wolumen na poziomie 137 milionów ton, czyli o 710 000 ton więcej niż poprzednie szacunki. Prognoza USDA wynosi obecnie 130 mln ton – informuje Kaack.