Zimą ułóż wapno na pryzmie i zostaw do wiosny. Sprawdź, jaki nawóz wapniowy wybrać

Zima to dobry czas, aby wapno odpadowe, defekacyjne, kredę łąkową i jeziorną wywieźć na pole. Ułożone na polu w małych pryzmach wapno może swobodnie schnąć i kruszeć, co umożliwi w okresie wiosennym jego efektywne zastosowanie.

Wybierając nawozy do odkwaszania gleb należy uwzględnić przede wszystkim szybkość ich działania, która decyduje o tym na jaki rodzaj gleby należy je zastosować. Na glebach lekkich zalecana jest aplikacja nawozów wolno działających, z kolei na glebach ciężkich nawozów szybko działających.

Nawozy działające szybko

Nawozami szybko działającymi, które zalecane są do stosowania na gleby ciężkie, są nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, w których wapń i magnez występują w formie tlenków lub wodorotlenków tych pierwiastków. Nie jest wskazane stosowanie tego typu nawozów na glebach lekkich, bowiem wniesienie nawozów tlenkowych na te gleby mogłoby spowodować zbyt gwałtowną zmianę ich odczynu, co mogłoby doprowadzić między innymi do zaburzenia życia biologicznego, skutkując pogorszeniem wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Dodatkowo, ze względu na właściwości żrące tlenków wapnia i magnezu, nie powinno się ich stosować do wapnowania pogłównego, jak również bezpośrednio przed siewem, względnie sadzeniem roślin.

Nawozy działające wolno

Nawozami wolno działającymi, ze względu na małą rozpuszczalność w wodzie, są z kolei nawozy wapniowe typu węglanowego. Ze względu na ich powolne działanie są one zalecane do wapnowania gleb lekkich.

Najmniejszą rozpuszczalnością i jednocześnie najwolniejszym tempem odkwaszania gleb odznaczają się nawozy krzemianowe, zawierające wapń i magnez w formie krzemianu wapnia i krzemianu magnezu oraz w małej ilości w formie wolnych tlenków wapnia i magnezu. Analogicznie jak nawozy typu węglanowego, nawozy krzemianowe, zalecane są do wapnowania gleb lekkich, które charakteryzują się małym stopniem zbuforowania.

Termin wapnowania

Efektywność przeprowadzonego zabiegu wapnowania zależy nie tylko od prawidłowego doboru nawozu do odkwaszania, ale również od właściwego terminu jego aplikacji.

Najkorzystniejszą porą do przeprowadzenia zabiegu wapnowania jest okres od zbiorów roślin do późnej jesieni. Taki termin zastosowania nawozów wapniowych umożliwia ich dobre wymieszanie z glebą, a tym samym ich efektywne działanie. W okresie jesiennym wskazane jest również wapnowanie użytków zielonych. Mimo, że na użytkach zielonych nie jest możliwe wymieszanie nawozu z glebą, jednak opady atmosferyczne panujące w okresie późnojesiennym czy zimowym umożliwiają przenikanie składników nawozowych w głąb gleby.

W okresie zimowym nie jest wskazane stosowanie nawozów do odkwaszania gleb, jednak w tym okresie można nawozy, takie jak wapno odpadowe zawierającego duże ilości wody, wapno defekacyjne czy kredę łąkową i jeziorną wywieźć na pole. Ułożone na polu w małych pryzmach wapno może w efekcie działania czynników atmosferycznych schnąć i kruszeć, co umożliwi w okresie wiosennym jego efektywne zastosowanie.

Przy wyborze terminu do przeprowadzenia zabiegu wapnowania ważne jest również uwzględnienie reakcji nawozów do odkwaszania gleb z innymi nawozami stosowanymi na danym polu. Ważne jest, aby nawozów fosforowych z grupy superfosfatów oraz nawozów wieloskładnikowych, które zawierają fosforan amonu nie stosować przed lub po zastosowaniu nawozów do odkwaszania gleb. Poza tym nie jest wskazane łączenie nawozów naturalnych z nawozami wapniowymi.