16 września w Mołdawinie koło Łobzy odbyły się kolejne pokazy odmian kukurydzy pod nazwą Zielone Pola Kukurydza 2019. Zielone Pola z Osadkowskim jest to cykl 6 wydarzeń w całej Polsce, które firma Osadkowski przygotowuje dla swoich klientów. Imprezy te poświęcone są kukurydzy, problematyce związanej z doborem odmian oraz technologii prowadzenia.

Takie spotkania są według nas najlepszym sposobem dotarcia do klienta, tak żeby zobaczył, poczuł i wybrał taką odmianę, która na tym regionie jest najciekawsza i najlepsza – powiedział Kaczmarek Marcin, Kierownik Działu Doradztwa i Rozwoju w firmie Osadkowski

W Mołdawinie koło Łobzy na poletkach zostały zaprezentowane zarówno odmiany kierowanych pod uprawy na kiszonkę jaki i odmiany uprawiane na ziarno. Kolekcja na poletkach pokazowych obejmowała ponad 40 rożnych odmian. Nie wszystkie zostały prezentowane. Część odmian była wysiana typowo doświadczalnie, żeby zdobyć informacje na ich temat, a część odmian już funkcjonuje w rynku.

Jeśli chodzi o tegoroczny sezon kukurydziany to można go zaliczyć do jednego z trudniejszych w ostatnich latach, w zasadzie w całej Polsce mieliśmy perturbacje pogodowe. Charakteryzowały się one bardzo nierównomiernymi opadami albo ich brakiem oraz chwilami ekstremalnymi temperaturami. Kwiecień, kiedy prowadzimy siewy kukurydzy, był miesiącem suchym. Dopiero pod koniec kwietnia pojawiły się opady na południu Polski, natomiast północ w zasadzie do końca tego miesiąca była bez opadów. Maj miał już lepszy rozkład deszczu, ale nie nadrobił tego deficytu, który już powstał w poprzednim miesiącu. Czerwiec okazał się bardzo trudnym miesiącem pod względem temperatury. Średnia dobowa była wyższa od wielolecia o 5-6 stopni Celsjusza. To miało ogromny wpływ na rozwój kukurydzy, gdzie przy deficycie wody i skrajnie wysokich temperaturach wynoszących nawet 35 stopni Celsjusza przez ponad tydzień miała bardzo trudne warunki rozwoju. Lipiec również nie dostarczył wody. Kukurydza w tym roku nie będzie rekordowa, jeśli chodzi o zbiory ziarna, ale mimo wszystko będzie stanowiła ważną pozycję przychodową w gospodarstwach. Jeśli chodzi o poletka demonstracyjne w Mołdawinie wyglądały bardzo dobrze biorąc pod uwagę warunki pogodowe jakie panowały w tym sezonie. Tegoroczny zbiór kukurydzy na kiszonkę potwierdził trudny sezon niższym plonem zielonej masy oraz problemami ze zbyt wysokim udziałem suchej masy w zbieranym materiale – podsumował Marcin Kaczmarek warunki w jakich wzrastała i dojrzewała kukurydza.

Firma Osadkowski SA posiada bardzo zróżnicowane portfolio odmianowe kukurydzy, dopasowane do różnych regionów kraju oraz potrzeb rolników. Na polach w Mołdawinie zostało zaprezentowanych ponad 40 odmian kukurydzy o bardzo szerokim przedziale FAO. Zobaczyć można było zarówno odmiany kiszonkowe jaki i odmiany pośrednie o uniwersalnym przeznaczeniu, jak również odmiany ziarnowe. Zakres FAO poszczególnych odmian wynosił od 190 do 280.

Aleksander Wysocki – Manager do spraw Rozwoju Produktów Kukurydza w firmie Osadkowski SA. jeśli chodzi o kiszonkę szczególnie poleca 3 odmiany: Golden Nugget, MAS 20 S i SY Campona, zaś na ziarno odmiany: RTG Afixx i ES Meteorit oraz nowość – ES Hattrick.

Odmiany na kiszonkę:

Golden Nugget jest to odmianą sprawdzoną, sprzedawaną przez firmę Osadkowski SA. już kilka lat. Charakteryzuje się wysokim plonem świeżej masy i bardzo dużą wydajnością, jeśli chodzi o suchą masę. Jest to odmiana, która bardzo dobrze sprawdza się na słabych stanowiskach glebowych. W latach takich jak obecny, gdzie mamy nasilenie stresu związanego z niedoborem wody odmiana ta prezentowała się dobrze. Porównując ją do innych mieszańców w tej grupie wczesności (FAO 230 – 240) pod wzgledem plonu świeżej masy w warunkach stresowych wypadła bardzo dobrze.

MAS 20 S jest to odmiana szczególnie polecana na kiszonkę. Odmiana z polską rejestracją COBORU. Daje bardzo wysokie plony świeżej i suchej masy, często przekraczające nawet 50-55 ton świeżej masy co w grupie odmian średnio wczesnych jest wysokim wynikiem. Polecana szczególnie na średnie i dobre stanowiska w tych gospodarstwach, które stawiają na jakość kiszonki. Odmiana ta posiada bardzo dobre parametry związane ze strawnością, wysoką zawartością skrobi w kiszonce.

SY Campona to odmiana z hodowli Syngenta, średnio późna o FAO 260, polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę oraz biogaz. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem świeżej i suchej masy oraz bardzo dobrymi parametrami kiszonkowymi, zwłaszcza wysoką zawartością skrobi w plonie suchej masy.

Odmiany na ziarno:

RTG Afixx jest to odmiana bardzo uniwersalna, stosunkowo wczesna z FAO 230. Odmiana ta bardzo dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach, w sytuacjach stresowych, na mozaikach. Nie jest to odmiana, która będzie biła rekordy plonu, ale dająca powtarzalne, stabilne plony nawet w trudnych warunkach. Szybko oddaje wodę i korelacja plonu do niskiej wilgotności jest bardzo dobra.

ESMeteorit jest to odmiana z hodowli Euralis, FAO 230, jest to odmiana w typie Tropical Dent, czyli taka genetyka, która ma bardzo dobre zdolności adaptacyjne do wymagań klimatyczno-glebowych. Bardzo dobrze plonuje na różnych stanowiskach, również tych słabszych. Bardzo dobrze radzi sobie w warunkach deficytu wody.

ES Hattrick – NOWOŚĆ. Będzie po raz pierwszy sprzedawana w ofercie Osadkowski SA. Jest to hodowla Euralis. Odmiana średnio późna z FAO 260-270. Planowana polska rejestracja w 2020 roku. Jest po pierwszym roku badań COBORU z bardzo dobrymi wynikami. Jest to odmiana o bardzo wysokiej wydajności, jeśli chodzi o plon ziarna. Jest to mieszaniec z grupy Tropical Dent. Bardzo dobrze oddaje wodę w końcowym etapie produkcji polowej, jak również na suszarni. Polecana rolnikom, którzy zbierają ziarno i dosuszają. Koszty z tym związane w przypadku takich odmian są niższe. Polecana na stanowiska średnie i dobre.

Odmiany szczególnie polecane w warunkach niedoboru wody:

Wszystkie hodowle obecnie pracują nad odmianami, które w warunkach stresu dobrze sobie poradzą. My na sezon 2020 szczególnie polecamy odmiany: LG30.270 hodowli Limagrain, odmiana wyselekcjonowana w projekcie hodowlanym Hydraneo®. Kolejną i równie odporną odmianą jest P8816 hodowli Pioneer, która bardzo dobrze radzi sobie na stanowiskach z niedoborami wody. Odmiany ES Meteorit i ES Hattrick hodowli Euralis , które są odmianami w typie Tropical Dent dobrze sobie radzą w warunkach suszy. Polecamy również odmiany RTG Afixx i Lipex, z francuskiej hodowli RAGT. Jeśli chodzi o odmiany kiszonkowe wiadomo, że stres wodny wiąże się z niższymi plonami, trudnościami z ubijaniem, zakiszaniem i nie ma odmiany, która byłaby w stu procentach odporna na tego rodzaju sytuacje– dodał Aleksander Wysocki

Tekst i zdjęcia: Anna Arabska