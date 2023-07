Zgrabiarka jakiej jeszcze nie było. Kuhn GA 8131 CL (video)

Mogłoby się wydawać, że jeśli chodzi o koncepcję zgrabiania zielonek wymyślono już wszystko. Jak się jednak okazuje, nic bardziej mylnego. Przekonała nas o tym zademonstrowana w zeszłym tygodniu najnowsza konstrukcja firmy Kuhn – model GA 8131 CL – zgrabiarka dwukaruzelowa z centralnym odkładaniem pokosu wyposażona w centralny podbieracz.

Zalet wykorzystania tego typu rozwiązania jest kilka; podniesienie i spulchnienie materiału z pomiędzy kół ciągnika powoduje jego szybsze i bardziej równomierne schnięcie. Rozwiązanie to znacznie ułatwia też zadanie podczas zbioru; materiał jest już oderwany od ziemi, a podbieracz prasy czy przyczepy można ustawić w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenia.

Zgrabiarka GA 8131 CL to rozwiązanie, które bardzo dobrze sprawdzi się podczas pracą z delikatnym materiałem, takim jak rośliny motylkowe i może być w tym kontekście, z racji niższej ceny, dobrą alternatywą dla zgrabiarek taśmowych.

Przechodząc do kwestii technicznych, centralny podbieracz ma szerokość 1,8 metra. Wyposażono go w bęben o średnicy 460 mm i 4 rzędy palców. Napęd podbieracza realizowany jest hydraulicznie bezpośrednio z zaworu sterującego ciągnika, co daje możliwość płynnej regulacji jego prędkości. Bardzo dobre kopiowanie terenu osiągnięto dzięki szerokiemu zakresowi ruchów podzespołu w pionie a także przesunięciu kątowemu w zakresie 8 stopni.

Wykorzystanie centralnego podbieracza w żadnym stopniu nie sprawia kłopotu operatorowi; na uwrociach unosi się on i opuszcza w tym samym czasie co karuzele zgrabiarki.