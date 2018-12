Zgodnie z celami wspólnej polityki rolnej i strategii leśnej UE

W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich środki w zakresie leśnictwa pokrywają potrzeby sektora leśnego. Zapewniają one państwom członkowskim i beneficjentom narzędzia do wspierania zrównoważonej gospodarki leśnej i wielofunkcyjnych lasów. Ponadto środki te są zgodne z celami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi, zgodnie ze strategią leśną UE. Są to jedne z głównych wniosków z badania dotyczącego oceny środków w zakresie leśnictwa w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Opracowanie to, opracowane przez niezależnego eksperta, koncentruje się na tym, w jaki sposób działania w zakresie leśnictwa są zgodne z celami wspólnej polityki rolnej i strategii leśnej UE. Aby to osiągnąć, zmierzyła wpływ na wszystkie państwa członkowskie UE, koncentrując się na wdrożeniu dokonanym w czternastu charakterystycznych obszarach w całej U.

W ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie prowadzą programy rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o lokalne potrzeby zgodnie z sześcioma wspólnymi priorytetami UE, z których cztery koncentrują się na lasach. Spowodowało to różnorodność wyborów wdrożeniowych, które zostały szczegółowo opisane i przeanalizowane w tym badaniu ewaluacyjnym.

W ocenie stwierdzono, że spójność środków w zakresie leśnictwa i narzędzi dostarczanych państwom członkowskim i beneficjentom jest zgodna ze strategią leśną UE. Środki te odgrywają również rolę w szerszych celach polityki UE, takich jak społeczna odporność na rozwój obszarów wiejskich, rozwój gospodarczy i wspieranie biogospodarki, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapewniania usług ekosystemowych i ochrony różnorodności biologicznej.

Badanie to jest częścią większej oceny działań w zakresie leśnictwa. Ocena zostanie sfinalizowana latem 2018 r. wraz z publikacją dokumentu roboczego personelu, który przedstawi główne ustalenia i przeanalizuje wkład środków dotyczących leśnictwa we wspólną politykę rolną i strategię leśną UE.

Ocena ta zostanie następnie uwzględniona we wspólnym sprawozdaniu z realizacji polityki rolnej, które zostanie przedstawione w grudniu 2018 r., a także w przeglądzie strategii leśnej UE na rok 2018.

Źródło: Komisja Europejska