Zgnilizna twardzikowa groźna w okresie kwitnienia. Jak ją rozpoznać i czym zwalczać?

Zgnilizna twardzikowa to jedna z najpoważniejszych chorób rzepaku. Atakuje rośliny głównie podczas kwitnienia, a wilgoć (deszcz, rosa) i temperatury powyżej 10°C sprzyjają infekcji.

Objawy zgnilizny na rzepaku

Objawy stają się widoczne z pod koniec fazy kwitnienia. Na liściach są trudne do rozpoznania – zainfekowane liście brunatnieją i zamierają. Na łodygach występują białoszare, niekiedy koncentryczne plamy, pokryte białą, watowatą grzybnią. Wnętrza wypełniają czarne przetrwalniki grzyba. Łuszczyny także bieleją i wypełnione grzybnią oraz i czarnymi sklerocjami.

Szkodliwość

Porażenie łodyg prowadzi do zakłóceń w przewodzeniu substancji pokarmowych i wody, zwiększa skłonność do wylegania, wpływa na obniżenie plonu i jakości nasion. Porażenie łuszczyn powoduje przedwczesne zasychanie nasion i zanieczyszczenie materiału siewnego przez sklerocja. Próg ekonomicznej szkodliwości to 1 proc. porażonych roślin z pierwszymi objawami.

Ochrona

W zależności od roku zmniejszenie plonu spowodowane przez zgniliznę może sięgać do 30 proc. Dla skutecznej ochrony uprawy przed chorobą zalecany jest oprysk ochronny w fazie kwitnienia, w trakcie opadania pierwszych płatków.

Czym zwalczać zgniliznę twardzikową w rzepaku?

Źródło: akademiarzepaku.pl/Rapool