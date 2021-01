Zetor świętuje 75-lecie istnienia

Zetor rozpoczyna w tym roku 75-lecie istnienia. Pomimo faktu, że prace rozwojowe nad “Prototypem Z” rozpoczęły się zaraz po zakończeniu II wojny światowej, rok jego powstania jest uważany za rok 1946, czyli sierpień, kiedy marka Zetor oficjalnie uzyskała znak towarowy.

Pierwsze ciągniki Z 25 trafiły do klientów już pięć miesięcy wcześniej. Zetor wyprodukował ponad 1,3 miliona ciągników od momentu powstania, z których zdecydowana większość została wyeksportowana do ponad 130 krajów na pięciu kontynentach.

Według dyrektora wykonawczego Zetor Tractors a.s., Mariána Lipowskiego, ciągniki zetor stały się synonimem wydajnego projektowania i wydajności operacyjnej.

– Nasze ciągniki zawsze odzwierciedlały wymagania czasów. Śmiem twierdzić, że każdy, kto był lub jest związany z marką, czy to jako klient, fan czy pracownik naszej firmy, czuje się jej częścią. Marka Zetor opiera się na wysiłkach szerokiej grupy ludzi kilku pokoleń. Jest to dla nas spuścizna i podchodzimy do niej z szacunkiem i dumą – mówi Marián Lipovský

Z okazji rocznicy powstało specjalne logo, które nawiązuje do bogatej historii marki. Logo pojawia się na stronie internetowej firmy, w materiałach drukowanych i artykułach promocyjnych. Będzie też strona internetowa www.zetor75.cz – 75 lat rozwoju marki Zetor. Będziemy stopniowo informować Was o konkretnych wydarzeniach w sieci internetowej i na portalach społecznościowych.

Krótka historia produkcji ciągników zetor

1946-1960 Produkcja ciągników Z25 rozpoczęła się w 1946 roku. W ciągu 20 lat wyprodukowano ponad 160 000 takich maszyn.

W latach 1960-1968 zetor wprowadził konstrukcję maszyn opartą na ujednoliceniu poszczególnych części i serii modelowych. Światło dnia ujrzały maszyny z tak zwanej zunifikowanej serii I (UR I).

1968 –1991 ZETOR jest pierwszym na świecie, który wprowadził kabinę bezpieczeństwa w UR II. Dzięki unikalnym rozwiązaniom przy projektowania maszyn zdobywa również światowe uznanie. W dniu 1. 11. 1976 „Zetor” stał się nazwą firmy.

1991-2002 Wprowadzenie serii URIII, która jest nadal produkowana i doceniana przez klientów za jej wytrzymałość, możliwości i trwałość. W 1998 roku pojawiły się bardziej nowoczesne wersje maszyn noszących nazwę handlową Forterra.

2002-2017 Kluczowy rok dla Zetor i początek nowej ery. Właścicielem firmy jest HTC INVESTMENTS a.s., który Zetora wyprowadził z kryzysu i ustabilizował. Na początku nowego tysiąclecia Zetor kontynuuje innowacje i rozwój nowych produktów oraz stopniowo uzupełnia portfolio modeli o inne serie – Proxima, Major i legendarny Zetor Crystal.

2017-2020 Następuje stopniowe rozszerzanie serii modeli i asortymentu o kompaktowe ciągniki z serii Primo, Compax, Utilix i Hortus. Zakończenie wdrażania nowego projektu Zetor „By Pininfarina” do wszystkich modeli ciągników rolniczych jest zakończona. Zarówno marka, jak i firma skupiają się na klientach i rozwoju sieci dealerskiej.

Aktualne portfolio produktów Zetor i pozycja rynkowa

Ciągniki na rynek europejski i północnoamerykański to 8 serii modelowych o mocy od 20 do 170 KM. Są to kompaktowe ciągniki z serii Primo, Compax, Utilix i Hortus w niższej kategorii mocy 20-70 KM. Są one wykorzystywane głównie do letnich i zimowych prac konserwacyjnych w gminach, obiektach korporacyjnych, boiskach sportowych i ogrodnictwie, a także do pracy w usługach komunalnych, parkach lub małych gospodarstwach rolnych.

Wyższe kategorie mocy 80-170 KM to główne serie (przeznaczone do agregowania z maszynami rolniczymi i transportem, lub dla usług komunalnych), Proxima (jeden z najpopularniejszych modeli wśród klientów, używany do pracy w rolnictwie, leśnictwie i usługach komunalnych), Forterra (średnie i duże gospodarstwa, w produkcji roślinnej, do agregacji z różnymi maszynami rolniczymi, transport) i Crystal (najpotężniejszy i najlepiej wyposażony ciągnik w portfolio Zetor). Na rynkach światowych (poza USA i UE) Zetor Tractors a.s. oferuje ciągniki zgodne z normami emisji STAGE IIIA i STAGE IIIB – seria Zetor Global Range, Major, Proxima i Forterra.

W okresie ostatnich dwóch lat znacząco zmieniła się sytuacja na wielu rynkach, na które znaczny wpływ ma pandemia. Mimo trudnej sytuacji cieszymy się, że Zetor nadal zajmuje pierwsze miejsce w swoim segmencie mocy na rodzimej ziemi – w Czechach. Zajmuje też drugie miejsce na Słowacji, marka ma stabilną pozycję w pasie krajów Bałtyckich, Europy Środkowej, Bałkanów i Skandynawii.

– Jesteśmy zadowoleni z rosnącego potencjału rynków, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy czy Bośnia i Hercegowina – mówi Petr Konštacký, dyrektor sprzedaży i marketingu w Zetor Tractors a.s. i Prezes zarządu Zetor Polska Sp. z o.o.

– Dobrą wiadomością jest to, że w ciągu ostatnich czterech lat marka ZETOR weszła na nowe rynki zagraniczne, takie jak Kenia, Etiopia, Sudan, Rwanda, Myanmar, Indonezja, Jemen, Kolumbia, Kostaryka czy Urugwaj oraz Wietnam – dodaje Konštacký.

Jak mówi, ważne jest dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej poprzez rozwój kanałów dystrybucji i zdobywanie nowych terytoriów.

– Priorytetem dla nas jest również ciągłe podnoszenie jakości produktów i usług posprzedażnych, tak aby zadowolenie i opinie naszych klientów były w jak największym stopniu pozytywne – podsumowuje Konštacký.