Zestaw naprawczy, a może nowy silnik do Ursusa C-330? Ile to kosztuje?

Ciągnik, który swego czasu napędzał polskie rolnictwo – Ursus C-330 to już prawdziwa legenda. Choć czasy świetności ma już za sobą, to chyba nie ma w Polsce wsi, w której nie spotkamy popularnego “ciapka”. Dziś sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za zestawy naprawcze silnika Ursusa C-330.

“Trzydziestkę” napędza 2-cylindrowy silnik S-312C o pojemności 1960 cm sześciennych osiągający moc 30 KM. Pomimo upływu lat (debiut ciągnika w 1967 roku, zakończenie produkcji w 1987), nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem do niego części.

Zestawy naprawcze do Ursusa C-330

Zestawy naprawcze do silnika “trzydziestki” występują w różnych wariantach; za wariant podstawowy zawierający tuleję cylindra, tłok, komplet pierścieni z chromowanym pierścieniem olejowym, sworzeń tłoka, komplet segerów i o-ringów dostarczany przez Andorię-Mot zapłacimy ok. 350 złotych. Za podobny zestaw, jednak określany jako “premium, z tłokiem wyprodukowanym przez Federal-Mogul Gorzyce trzeba zapłacić o ok. 300 zł więcej.

Ok. 350 zł kosztuje z kolei oryginalny zestaw naprawczy sygnowany logiem Ursusa. Taka kwota jest też tożsama z zestawem naprawczym firmy Mahle. Rzecz jasna z racji dwucylindrowej konstrukcji silnika S-312C kwoty należy pomnożyć razy 2.

Na rynku nie brakuje tańszych propozycji; podstawowe zestawy można kupić już za niecałe 500 zł na cały silnik, jednak dotyczy to zestawów mniej renomowanych producentów.

Zbuduj silnik od nowa

Dobra dostępność części powoduje, że właściwie silnik do C-330 można zbudować od podstaw, począwszy od bloku, który kosztuje, w zależności od producenta, zazwyczaj od ok. 3000 zł (ZNMR) do ok. 3700 zł (Tomkor). Ceny wałów korbowych są bardzo zróżnicowane; najtańsze dostępne są od ok. 800, zaś jeżeli chcemy zainwestować w kuty, hartowany produkt Andorii Mot o twardości 48-58 HRC, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 2300 zł.

Kompletne głowice (m.in. zawory i sprężyny) to wydatek od ok. 500 zł do 1200 zł za podzespół oryginalny, z kolei pompa oleju to koszt od ok. 300 do ok. 450 zł. Nie brakuje też kompletnych zestawów do budowy silnika, a ich ceny rozpoczynają się od ok. 5 tys. zł.