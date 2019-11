Zespół żniwny New Holland do zbioru kukurydzy z systemem Stalkbuster eliminuje omacnicę prosowiankę podczas zbiorów

New Holland Agriculture wprowadza nowy, 8-rzędowy zespół żniwny do kukurydzy z odznaczonym nagrodami systemem Stalkbuster – przełomowe rozwiązanie do zwalczania omacnicy prosowianki bez użycia pestycydów czy biologicznych środków ochrony roślin.

– Omacnica prosowianka stała się poważnym problemem w regionach uprawy kukurydzy – wyjaśnia Stephanie Heylen, Global Product Manager ds. sieczkarni samobieżnych i zespołów żniwnych. – Szkodnik ten może powodować znaczne straty plonów, sięgające nawet 50%, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje zaś, że gąsienice omacnicy odpowiadają za zniszczenia czterech procent globalnych upraw kukurydzy. Nasz nowy zespół żniwny do zbioru kukurydzy ze zintegrowanym systemem Stalkbuster stanowi efektywne rozwiązanie, zapewniające korzyści zarówno dla klientów, jak i dla środowiska.

Proste, efektywne rozwiązanie eliminujące szkodniki podczas zbiorów

Gąsienice omacnicy niszczą uprawy kukurydzy wydrążając tunele w wielu częściach rośliny, ograniczając tym samym przepływ wody oraz składników odżywczych i sprawiając, że stają się one łamliwe. W efekcie może dochodzić do poważnych strat w zbiorach, zachorowań roślin na głownię guzowatą kukurydzy czy fuzariozę – chorobę, która może przenosić się na inne uprawy następcze.

Marka New Holland opracowała nowy zespół żniwny do zbioru kukurydzy z systemem Stalkbuster we współpracy z dostawcą Kemper, aby dostarczyć swoim klientom rozwiązanie eliminujące omacnicę prosowiankę na etapie zbiorów. Podczas zbiorów system Stalkbuster, który jest zintegrowany z ramą podstawy tradycyjnego, 8-rzędowego zespołu żniwnego do zbioru kukurydzy, rozdrabnia ściernisko zanim zostanie ono ubite przez koła sieczkarni samobieżnej.

Stalkbuster – zdobywca złotego medalu na targach Agritechnica – składa się z wahliwej przekładni ze zintegrowanym sprzęgłem zapadkowym, poruszającej specjalnie ukształtowany cep rozdrabniający, który rozdrabnia osobno każdy rząd ścierniska. Ta specjalna wahliwa przekładnia zapewnia optymalne dostosowanie narzędzia do podłoża w poszczególnych rzędach. Elementem umożliwiającym kopiowanie podłoża jest zestaw siłowników pneumatycznych wykrywających nacisk. Cep został wykonany z bardzo odpornego na zużycie tworzywa, gwarantującego jego długą żywotność. W razie potrzeby, dzięki wielokątowej konstrukcji przekładni, cep można łatwo wymienić, bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Gdy sieczkarnia musi zawrócić, zespoły systemu Stalkbuster podnoszą się automatycznie w momencie przestawienia dźwigni multifunkcyjnej, zapobiegając jego uszkodzeniu.

Ściernisko jest rozbijane na niewielkie strzępy i pozostawione na podłożu, niszcząc w ten sposób zimowe siedlisko omacnicy i redukując ryzyko zarażenia fusarium.

Oszczędne, wolne od pestycydów i przyjazne dla środowiska naturalnego

Środkami do zwalczania szkodników stosowanymi w przypadku omacnicy prosowianki są zazwyczaj pestycydy i środki biologiczne lub mulczowanie. Pierwsza metoda wymaga zakupienia środków ochrony roślin i stosowania opryskiwaczy do ich aplikowania, co stanowi dodatkowe koszty i zwiększa ilość nakładów na uprawę ścierniska. W przypadku mulczowania wadą jest brak dostępu do ścierniska ze względu na jego przygniecenie przez koła sieczkarni, co zmniejsza wydajność tej metody.

Nowy zespół żniwny New Holland do zbioru kukurydzy stanowi rozwiązanie, które pozwala uniknąć zbędnych kosztów i komplikacji, jak również negatywnego wpływu na środowisko naturalne, występującego w przypadku stosowania środków do zwalczania szkodników; rozdrabnia też całe ściernisko zanim zostanie ono ubite.

Ponadto zużycie mocy przez system Stalkbuster jest bardzo niskie; wymaga on mocy zaledwie 4 KM na rząd, dzięki napędowi bezpośredniemu oraz optymalnemu dopasowaniu poszczególnych jednostek do gleby. Podsumowując, na obszarach zainfekowanych omacnicą prosowianką, zespół żniwny New Holland do zbioru kukurydzy z systemem Stalkbuster może zapewnić oszczędności rzędu 84€ na hektar, w porównaniu do najlepszego alternatywnego rozwiązania, czyli mulczowania.

Notatka prasowa: New Holland