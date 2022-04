Zerowy VAT na żywność prawdopodobnie będzie obowiązywał dłużej

Jak informuje Rzeczpospolita powołując się na własne źródła, obniżka podatku VAT na żywność prawdopodobnie zostanie przedłużona. Pierwotnie miała obowiązywać do końca lipca.

– W obecnych realiach podniesienie cen o 5 proc. przez VAT spowodowałoby istną lawinę podwyżek. Nie można na to pozwolić, ponieważ ceny i tak rosną rekordowo – twierdzi bliski rządowi informator Rzeczpospolitej.

Obniżona stawka podatku VAT na żywność obowiązuje od 1 lutego i dotyczy ok. 2/3 produktów spożywczych. Zdania ekonomistów dotyczące tego zabiegu są jednak podzielone; wskazują oni m.in. na zamieszanie, jakie powstało w związku z obniżką a także na to, że jej efekt antyinflacyjny w wielu przypadkach niwelują wyższe marże sklepów. Ponadto obniżka VAT-u do końca roku kosztowałaby i tak już mocno eksploatowany budżet państwa ok. 6 mld zł.

– Częściowo pomysł zniesienia VAT na żywność byłby pomysłem niezłym, gdyby nie to, że nie jest on bardzo skuteczny. Założeniem zerowego VAT było to, że podstawowe produkty spożywcze nie drożeją. Tymczasem pszenica kosztowała 600 zł, a w tym roku pokonała granicę 2 tys., mięso podrożało o połowę, więc zdjęcie kilku procent podatku nie zatrzymało i nie zatrzyma cen żywności. Środki, którymi dysponuje rząd, są niewspółmierne do skali zjawiska, rząd nie jest w stanie powstrzymać skoku cen żywności, to jest zjawisko globalne – stwierdził cytowany przez Rzeczpospolitą Bartosz Urbaniak, szef bankowości agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.