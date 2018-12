Fundacja Banku Ochrony Środowiska rozpoczęła nabór uczestników do dziewiątej edycji programu skierowanego do zerówek i klas I – III szkół podstawowych „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Do udziału zgłaszają się zespoły konkursowe składające się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów. Z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów. Zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii: zerówki i klasy I lub klasy II-III.

– Dobra zabawa połączona z nauką! Taki właśnie jest projekt. Dzieci z zerówek i klas I-III szkół podstawowych w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej. Przez cały rok szkolny nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z naszymi scenariuszami, które wpisują się w podstawy programowe MEN – informują organizatorzy.

Program trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna. Zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach. Jednak zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach mają szanse na dodatkowe nagrody. Pula nagród wynosi około 30 000 złotych. Obecnie rozpoczęła się rejestracja do pierwszego z nich, etapu jesiennego – zapisy do 3 października. Do projektu można dołączyć również później, już w trakcie jego trwania.

Źródło: Fundacja BOŚ