Zdrowe łuszczyny – insektycydy na chowacza i pryszczarka

Szkodniki łuszczynowe to kolejne po chowaczach łodygowych i słodyszku zagrożenie na plantacjach rzepaku. Największe zagrożenie dla plantacji rzepaku to jednoczesne występowanie chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Kluczowy w ich ograniczaniu jest m.in. precyzyjnie ustalony termin zabiegu – zanim samice zdążą złożyć jaja do wnętrza łuszczyn.

Zabieg chemicznego zwalczania należy zastosować po przekroczeniu progu szkodliwości. Zarówno nalot podobnika, jak i pryszczarka może być rozciągnięty w czasie. Precyzyjny termin zwalczania jest w tym przypadku bardzo ważny i należy zdążyć z jego wykonaniem zanim samice zdążą złożyć jaja, ponieważ bardzo trudno będzie zwalczyć żerujące wewnątrz łuszczyn larwy. Dlatego obserwacje pojawu i liczebności szkodników łuszczynowych rozpoczyna się bezpośrednio przed kwitnieniem i sprawdza rośliny co najmniej 2–3 razy w tygodniu.

Próg ekonomicznej szkodliwości

Chowacza podobnika to 1 chrząszcz na 1 roślinie, a w przypadku licznego wystąpienia pryszczarka kapustnika 1 chrząszcz na 2 rośliny.

Pryszczarka kapustnika to 1 muchówka na 1 roślinie, a w przypadku licznego wystąpienia chowacza podobnika 1 muchówka na 3–4 rośliny.

Insektycydy na chowacza i pryszczarka

Zwalczanie szkodników łuszczynowych przypada najczęściej w okresie opadania płatków kwiatowych i zawiązywania pierwszych łuszczyn. Jednak kiedy pojawią się wcześniej, to mogą być pośrednio ograniczane przy okazji zwalczania słodyszka rzepakowego. W przypadku stosowania chemicznych zabiegów zwalczania należy zwrócić uwagę na dobór odpowiedniego insektycydu, m.in. pod kątem optymalnej temperatury działania, toksyczności i okresu prewencji dla pszczół (podczas kwitnienia rzepaku zabieg należy wykonywać wieczorem po zakończeniu oblotu przez pszczoły).

Problemem w ostatnich latach jest wzrost odporności szkodników na jednostronne stosowane substancje czynne – coraz częściej obserwowany szczególnie w przypadku chowacza podobnika. W celu zapobiegania wykształcaniu odporności należy przemiennie stosować insektycydy z różnych grup chemicznych, o różnych substancjach czynnych i odmiennych mechanizmach działania.

Przykładowe insektycydy zarejestrowane do zwalczania szkodników łuszczynowych w rzepaku ozimym

Substancja czynna Insektycyd Dawka w l lub kg/ha Optymalna temperatura działania ETERY ARYLO-PROPYLOWE (IRAC 3A) Etofenproks Kedu 30 EC, Trebon 30 EC, Uppercut 30 EC 0,25-0,3 poniżej 20°C NEONIKOTYNOIDY (IRAC 4A) Acetamipryd Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Acetamoc, Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Marabel 20 SP, Miros 20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP 0,12 szeroki zakres Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Los Ovados 200 SE 0,12-0,25 Acetamip Płynny 200 SL, Camelina 200 SL, Carnadine 200 SL, Kestrel 200 SL 0,15-0,3 PYRETROIDY (IRAC 3A) Alfa-cypermetryna A-Cyper 100 EC, Alciper 100 EC, Alfa Cyper 100 EC, Alfacypermetryna 10 EC, Alfa-Pest 100 EC, Alfastop 100 EC, Asteria 100 EC, Cyper-Fas 100 EC, Fastac 100 EC, Fiesta 100 EC, Proalfacypermetrin, Rufous 100 EC 0,1-0,12 poniżej 20°C Fastac Active 050 ME 0,15-0,2 Cypermetryna AfiMax 500 EC*, Cimex Forte 500 EC*, Cimex Max 500 EC*, Cyperkill Max 500 EC*, Cypermoc*, Cythrin 500 EC*, Insektus 500 EC*, Insektus Duo 500 EC*, Sorcerer 500 EC*, Spider 500 EC*, Super Cyper 500 EC*, Superkill 500 EC*, Superkill Max 500 EC*, Supersect 500 EC* 0,05 Deltametryna Decis Expert 100 EC 0,075 Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW 0,15 Delta-Glob 25 EC 0,35 Delmetros 100 SC**, Koron 100 SC**, Pilgro 100 SC** 0,05 Esfenwalerat Sumi-Alpha 050 EC, Sumicidin 050 EC 0,25 Lambda-cyhalotryna Helm-Lambda 100 CS 0,06-0,075 Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Kusti 050 CS, Ninja 050 CS 0,125-0,15 Kaiso 050 EG, Kaiso Sorbie, Kivano 050 EG, Minori 050 EC 0,15 Nagomi 025 WG 0,25-0,3 Tau-fluwalinat Evure 240 EW, Kaliber 240 EW, Mavrik Vita 240 EW 0,2 Zeta-cypermetryna Alstar 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Rage 100 EW, Titan 100 EW 0,1 PYRETROIDY + NEONIKOTYNOIDY (IRAC 3A + 4A) Lambda-cyhalotryna+acetamipryd Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 WG 0,16-0,20 szeroki zakres

* insektycydy zarejestrowane tylko do zwalczania chowacza podobnika

** insektycydy zarejestrowane tylko do zwalczania pryszczarka kapustnika

Niechemicznie metody

W ochronie integrowanej w ograniczaniu strat powodowanych przez szkodniki łuszczynowe pomagają właściwe zabiegi agrotechniczne, odpowiedni płodozmian z uwzględnieniem co najmniej 4-letniej przerwy w uprawie rzepaku na tym samym stanowisku, w miarę możliwości izolacja przestrzenna od innych plantacji rzepaku (także ubiegłorocznych), zrównoważone nawożenie oraz ograniczanie zachwaszczenia. Potencjalne straty powodowane przez szkodniki łuszczynowe ogranicza także dobór odmian, szczególnie wcześnie i równomiernie zakwitających odmian mieszańcowych, które charakteryzują się większą zdolnością regeneracji uszkodzeń w porównaniu do odmian populacyjnych.