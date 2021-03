Zdemolował posesję sąsiada… traktorem

Policjanci z mazowieckiego Lipska zatrzymali 23 marca pijanego 32-letniego kierowcę ciągnika rolniczego, który pod wpływem alkoholu wjechał ciągnikiem na posesję sąsiada i zniszczył jego mienie.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gniazdów, sprawcą zamieszania był 32-letni mężczyzna, który wjechał traktorem na podwórko sąsiada. Jak się okazało, był on pijany, najpierw groził swojemu sąsiadowi, po czym wjechał ciągnikiem na jego posesję, niszcząc meble ogrodowe oraz przydomową oczyszczalnie ścieków. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że posiada on czynny zakaz prowadzenia pojazdów, który notorycznie łamie.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Odpowie teraz za zniszczenie mienia, groźby karalne, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Paweł Palica

Foto: KPP Lipsko