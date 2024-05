Zdeformowana kukurydza. O czym to może świadczyć?

Kukurydza ma zdeformowane liście, zwinięte, które ciężko się otwierają. Jeżeli przyjrzymy się z bliska tym roślinom i odwiniemy zdeformowane liście, to może się okazać, że są to uszkodzenia spowodowane przez ploniarkę.

Aktualnie kukurydza na wielu plantacjach jest w fazie 4-5 liścia. Jest to moment, kiedy możemy zauważyć pierwsze objawy żerowania larw ploniarki zbożówki – wzdłuż nerwów liści drobne otworki albo jasne przejaśnienia. Te uszkodzenia są dość niebezpieczne. Bardzo często uszkodzenia roślin przez ploniarkę powodują, że na plantacji w późniejszym okresie wegetacji wystąpi problem z głownią kukurydzy.

Chorobę, jaką jest głownia kukurydzy, powoduje grzyb: Ustilago maydis. Głownym źródłem infekcji głowni jest gleba, a także resztki pożniwne kukurydzy czy porażone nasiona. W ciągu sezonu wegetacyjnego może rozwinąć się do trzech generacji tej choroby. Co ważne, pierwsza generacja przypada na okres, gdy kukurydza jest w fazie 4-7 liści. Stąd, gdy ploniarka uszkodzi nam blaszkę liściową kukurydzy to zwiększa się ryzyko porażenia przez głownię. Aktualnie nie ma zarejestrowanego żadnego insektycydu na ploniarkę. Ale można ją ograniczyć przy okazji zabiegu na mszycę.

Ploniarka zbożówka jest muchówką z rodziny niezmiarkowate. Stadium szkodliwym są larwy. Gatunek rozwija trzy pokolenia w ciągu roku, jednak plantacjom kukurydzy zagrażają larwy pierwszej generacji.

Postać dorosła ploniarki zaczyna nalatywać na plantację, gdy kukurydza jest w fazie 1-3 liści. Kopuluje, składa jaja i po kilku dniach wylęgają się larwy. Te z kolei wgryzają się do wnętrza kukurydzy. Na wskutek żerowania larw, kukurydza może wytwarza pędy boczne. Jest to zjawisko niepożądane, szczególnie w przypadku uprawy kukurydzy nasiennej. Jeżeli larwa uszkodzi stożek wzrostu, to roślina może zamierać.

Próg ekonomicznej szkodliwości określa się w fazie od wschodów do fazy 4 liścia (BBCH 10-14) uszkodzenie 15% roślin w roku poprzednim. W tym przypadku ważna jest znajomość szkodliwości ploniarki w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Gdy w poprzednim roku larwy uszkodziły co najmniej 15% roślin, wówczas zwalczanie szkodnika będzie zasadne.