Zdecydowana większość Polaków chce kupować polską żywność

Dziś po raz 10 obchodzimy Dzień Polskiej Żywności, którego celem jest zwrócenie uwagi na bogatą ofertę rodzimych producentów żywności oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

Blisko 83% Polaków kupuje rodzime produkty zwracając uwagę, czy wybierane przez nich artykuły spożywcze są polskie – tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Barbora, tuż przed Dniem Polskiej Żywności. Najczęściej sięgamy po regionalne warzywa i owoce, nabiał oraz lokalne wędliny. Zaledwie dla 17% Polaków pochodzenie produktów nie ma znaczenia.

Jak podaje Barbora największym zaufaniem cieszą się polskie jabłka, truskawki i inne owoce. Aż 62,5% respondentów przyznaje, że w przypadku tych produktów kieruje się ich pochodzeniem. Niewiele mniej, bo 61,7% ankietowanych wskazało, że pochodzenie produktów ma dla nich znaczenie przy zakupie warzyw, takich jak włoszczyzna, pomidory, ogórki. Na trzecim miejscu znalazł się nabiał, jajka, mleka, sery (59,3%), a na czwartym mięso i wędliny (57,9%). W grupie osób, dla których nie ma to żadnego znaczenia, przeważają mężczyźni w przedziale wiekowym do 24 roku życia.

– Polacy uważają, że polskie produkty są dobrej jakości i chętnie po nie sięgają. Jednak z badania, które zleciliśmy na początku sierpnia tego roku, wynika, że około 13% ankietowanych ma świadomość, iż można je znaleźć w ofercie sklepów internetowych. To i mało i dużo, biorąc pod uwagę niewielki jeszcze udział rynku e-grocery w branży FMCG. Jako internetowy sklep spożywczy – Barbora.pl, chcemy, aby ta świadomość rosła, a polscy klienci otrzymywali to czego oczekują. Dlatego istotnym elementem naszej działalności jest podejmowanie współpracy z lokalnymi dostawcami i oferowanie produktów regionalnych, cenionych przez mieszkańców obsługiwanych przez nas obszarów. Dzięki takiej strategii wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom konsumentów oraz wspieramy polskich przedsiębiorców – mówi Szymon Suleja, Head of Assortment, Barbora.pl.