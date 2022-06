Zdążyć z dokarmianiem kukurydzy

Kukurydza najintensywniej rozwija się do fazy 12. liści. Jednakże rozwój do fazy 6. liści jest najbardziej kluczowy. Do tego momentu powinno się odpowiednio zaopatrzyć kukurydzę w składniki pokarmowe, w plonotwórczy azot i pozostałe makro- i mikroelementy.

W fazie 4-6 liści tworzą się zawiązki kolby kukurydzy i zaczyna kształtowa liczba ziarniaków. Jest to moment, w którym dochodzi do formowania przyszłego plonu. Nawożenie do tego czasu jest najbardziej efektywne, ponieważ od fazy 6-8 liści kukurydza zaczyna najintensywniej pobierać składniki pokarmowe.

Do najważniejszych pierwiastków, które powinniśmy dostarczyć kukurydzy zaliczamy: azot, magnez, fosfor, potas, siarka, cynk, bor, mangan czy miedź. Roślina zaopatrzona w niezbędne ilości makro- i mikroelementów może prawidłowo się rozwijać, budować odpowiednio duże i dobrze wypełnione kolby. Ponadto dobre odżywienie poprawia tolerancję roślin na czasowe niedobory wody czy suszę.

W części regionów kraju kukurydza jest już w fazie, w której liście tworzę tzw. „lejek”. Stosowanie nawozu w sposób rzutowy tej fazie spowoduje jego akumulację w takim lejku, co będzie prowadziło przede wszystkim do poparzenia roślin. W tych sytuacjach powinniśmy nawozić za pomocą specjalnych aplikatorów, dzięki czemu nawóz dostarczony zostanie do gleby, z której rośliny mogą go pobierać. Dolistnie najlepszy efekt uzyskuje wykorzystując opryskiwacz z rękawem powietrznym, gdyż dziki temu docieramy z nawozem zarówno na wierzchnią, jak i spodnią stronę liścia.

Stosując nawożenie w okresie intensywnego wzrostu roślin powinniśmy zwracać uwagę na podwyższoną zawartość potasu, boru i manganu, można dodać mocznik (6-proc. stężenie), siarczan magnezu (jednowodny w 3-proc. stężeniu, siedmiowodny w 5-proc.).

