Zbyt niskie ceny skupu ziemniaków

Izby rolnicze postulują do ministra rolnictwa o interwencję w sprawie bardzo niskich cen proponowanych rolnikom przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną.

– Ceny skupu ziemniaków skrobiowych narzucone przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną, są w tym roku niższe niż w 2020 r. i nie rekompensują nawet kosztów produkcji. Warunki umowy zostały narzucone jednostronnie przez zakłady, pomimo sprzeciwu rolników – informuje Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Według samorządu rolniczego taka polityka producentów skrobi może okazać się bardzo krótkowzroczna i w konsekwencji doprowadzić do całkowitego bankructwa przemysłu ziemniaka skrobiowego, ponieważ rolnicy w przyszłym roku nie podejmą uprawy ziemniaka skrobiowego i przemysł pozostanie bez surowca. Jak podkreśla KRIR konsekwencją będzie zapaść we wszystkich ogniwach rynku korzystających ze skrobi jako surowca do dalszej produkcji.