Zbożowy zawrót głowy: Rekordowe ceny pszenicy i rzepaku

Tak wysokich stawek za zboża, jak teraz oferowane są w skupach, dawno nie było. Cena tony pszenicy konsumpcyjnej przekroczyła 1000 złotych, a rzepaku – 2000. Producenci zbóż liczą zyski, a przetwórcy i hodowcy zwierząt zaciskają pasa. Jak długo utrzyma się tak atrakcyjna oferta za płody rolne? To trudno obecnie przewidzieć.

Zdaniem Stanisława Andersa prowadzącego już od wielu lat gospodarstwo nastawione na produkcję roślinną w Prabutach w województwie pomorskim, wysokie ceny za zboża utrzymają się dopóki nie napełnią się nim statki stojące w gdańskim porcie.

Wielu rolników ma dylemat – sprzedać teraz, czy też jeszcze trochę poczekać. Wielu producentów zbóż przekonało się, jak ważne jest skrócenie drogi z pola do stołu. Przyjechali do Gdańska z myślą, że sprzedadzą pszenicę konsumpcyjną po 1000 zł za tonę, a musieli zbyć w cenie paszowej, bo pośrednik ich oszukał, a koszty transportu były tak duże, że nie opłacało się im wracać z powrotem ze zbożem do domu.

Obecnie podmioty skupowe płacą za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 800 do 1010 złotych, za żyto konsumpcyjne od 520 – 680 zł/t, jęczmień browarny można sprzedać w cenie od 600 do 900 zł/t, a owies konsumpcyjny od 480 do 650 zł/t. W dobrej cenie jest też pszenica paszowa. Za jej tonę można otrzymać od 700 do 900 złotych.

Rekordy cenowe bije obecnie rzepak. W skupie płacą od 1770 do 2000 zł za tonę. Natomiast za tonę kukurydzy można otrzymać od 700 do 850 złotych.