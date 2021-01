Zboże w coraz lepszej cenie; prognozy są optymistyczne

Wielu rolników widząc obecnie oferowane w skupach ceny pluje sobie w brodę, że wcześniej sprzedali, często jeszcze podczas żniw swoje zboże. Jak się okazuje, ci, którzy mogli je składować, powinni byli to zrobić. Dziś na dostarczonym do skupu ziarnie zarobiliby znacznie więcej. Szczególnie, że wraz z początkiem nowego roku ceny oferowane w skupach poszybowały znów w górę.

Obecnie podmioty skupowe płacą za tonę pszenicy konsumpcyjnej od 770 do 920 złotych, nieco tańsza jest pszenica paszowa, bo kosztuje od 700 do 850 zł. Żyto konsumpcyjne rolnicy mogą sprzedać za od 490 do 650, zł/t, jęczmień browarny od 600 do 800 zł/t, a za tonę owsa konsumpcyjnego oferują od 480 – 630 złotych. W dobrej cenie można też sprzedać kukurydzę (660 – 830 zł/t) oraz rzepak (1640 – 1920 zł/t).

Producenci zbóż zgodnie twierdza, że dawno nie było tak dobrych cen na rynku. Rolnicy mają nadzieję, że wiosną za zboże otrzymają jeszcze wyższą cenę, byle tylko mieli gdzie składować. Ci, którzy posiadają własne elewatory i nie potrzebne im są natychmiast pieniądze, mogą jeszcze ze sprzedażą poczekać; kluczowa w tej sytuacji wydaje się być polityka Chin, która zmierza do odtworzenia produkcji wieprzowiny, determinując tym samym sytuację na rynku pasz.