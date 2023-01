Doniesienia na temat “technicznego” zboża z Ukrainy Ministerstwo nazywa kłamstwem

W wydanym dzisiaj komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdementowało informację Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego jakoby 19 stycznia w okolicach Chełma znajdowała się ciężarówka z importowanym z Ukrainy zbożem technicznym.

– W imporcie zboża z Ukrainy nie ma już tzw. zboża technicznego, a każde zboże wwożone do Polski podlega na granicy kontroli prowadzonej przez odpowiednie służby. Kłamstwem jest podawana za pośrednictwem niektórych mediów, że do Polski w dalszym ciągu napływa zboże techniczne z Ukrainy. Zamojskie Towarzystwo Rolnicze podaje jako przykład importu takiego zboża wypadek tira z Ukrainy, który miał miejsce 19 stycznia w okolicach Chełma. Tir ten miał rzekomo przewozić tzw. zboże techniczne – czytamy w komunikacie.

– Nie jest prawdą, że było to zboże techniczne. Urząd Wojewódzki w Lublinie przeprowadził weryfikację procedury odprawy celnej wspomnianego w artykule zboża i na Twitterze poinformował, że nie było to zboże techniczne, ale „ziarno pszenicy przeznaczone na cele paszowe” i przeszło na granicy kontrolę weterynaryjną, co oznacza, że wszystko odbyło się prawidłowo – informuje Ministerstwo.