Zboża – sprzedawać teraz czy czekać?

Na odwieczne pytanie, na które każdy rolnik chciałby znać odpowiedź, czyli czy już jesteśmy na górce cenowej, czy jeszcze cena wzrośnie, nie jest z pewnością prosto odpowiedzieć. Tym bardziej, że obecna sytuacja jest bez precedensu i cen jakie obecnie osiągają produkty rolne nie było praktycznie w historii.

Jednakże pewnym wskaźnikiem odnośnie zachowania cen mogą być wieloletnie notowania pszenicy, której wzrosty lub spadki są widoczne także w przypadku cen innych zbóż. Postaramy się przeanalizować tendencje cenowe z ostatnich 10 lat, aby zobaczyć, jak w czasie kształtowały się ceny zbóż i w których momentach dochodziło do spadków i wzrostów cen.

Pomijając same ceny, bo te w rożnych okresach czasu były różne, da się jednak zauważyć pewną tendencję, która może, ale oczywiście nie musi, stanowić wskazówkę odnośnie przyszłego kierunku w jakim podążą ceny.

Do analizy wykorzystaliśmy zarówno historyczne wykresy z zagranicznych rynków giełdowych, czyli paryski MATIF i amerykańskie Chicago Board of Trade oraz notowania cen transakcyjnych z polskiego rynku, które publikuje portal ewgt.com.pl.

Z wykresów wynika, że przełom roku na przestrzeni ostatnich 10 lat to były już okolice bliskie szczytów, choć jeszcze do końca kwietnia, początku maja ceny delikatnie rosły. W analizowanym okresie było jednak kilka sytuacji takich jak w sezonach 2012/2013 czy 2018/2019, że zaraz na początku nowego roku ceny zaczęły spadać.

Zwykle jednak ceny pszenicy, a co za tym idzie innych zbóż, rosły delikatnie do czasu kolejnych zbiorów, choć nie były to już spektakularne wzrosty w stosunku do cen osiągniętych na przełomie roku.

Niestety obecny sezon jest bardzo wyjątkowy, gdyż nigdy wcześniej nie notowano aż tak wysokich cen i przede wszystkim dynamiki wzrostu nie tylko cen zbóż, ale również środków do produkcji takich jak nawozy czy paliwa; chociażby te zawirowania mogą wywołać presję na wzrost cen na początku sezonu 2022/2023, a tym samym na wzrost cen zbóż ze starych zbiorów.

Mimo, iż przewidywania w tym roku są wyjątkowo trudne, chociażby ze względu na wspomnianą dynamikę wzrostu cen środków do produkcji i pandemię, warto spojrzeć na wykresy historyczne cen zbóż i samemu wyciągnąć wnioski.

