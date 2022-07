Zboża odbiły na Matifie na początku tygodnia, jednak spadła cena rzepaku

W poniedziałek zdrożały w Paryżu zarówno kukurydza jak i pszenica, chociaż do odrobienia strat z zeszłego tygodnia zbożom brakuje bardzo wiele. Znów za to spadała cena rzepaku.

Cena pszenicy wzrosła o 2,77 proc. do 343,75 euro za tonę. Kukurydza ze starych zbiorów podrożała o 1,39 proc. do 292,25 euro za tonę, zaś z nowych o 1,76 proc. do 289 euro za tonę. Cena rzepaku spadła o 0,64 proc. do 665 EUR/t.

W zeszłym tygodniu obserwowaliśmy mocne spadki cen zbóż i oleistych na Matifie. Pszenica potaniała o 6,4 proc. (-22,75 EUR/t), kukurydza o 7 proc. (-21,5 EUR/t.), zaś rzepak o 3,9 proc. (-27,25 EUR/t).

W ujęciu rocznym pszenica zdrożała o 60,1 proc., kukurydza o 18 proc., a rzepak o 24,5 proc.