Zboża na światowych giełdach dynamicznie odrabiają ostatnie straty

Czwartkowe zamknięcie na światowych giełdach skończyło się wywindowaniem cen zbóż i oleistych po ostatnich spadkach. Cena pszenicy na MATIF znów przekroczyła 290 euro za tonę, osiągając poziom dokładnie 290,5 EUR/t. Oznacza to wzrost o ponad 3 proc. w stosunku do ceny ze środowego zamknięcia.

Jeszcze bardziej dynamicznie rosłą cena pszenicy w Chicago, bo aż o 3,6 proc.

Dynamicznie rosła także cena rzepaku; w Winnipeg canola kosztowała o 2,85 proc. więcej niż w środę, zaś na MATIF o 2,64 proc., osiągając poziom 680 EUR/t. Nieco mniejsza dynamika wzrostu dotyczyła kukurydzy, która w Paryżu kosztowała o 1,56 proc. więceej niż dzień wcześniej (243,75 EUR/t), a w Chicago o 0,87 proc. więcej.

– Obawy o kondycję pszenicy ozimej w USA i duże zakupy ze strony importerów wsparły odbicie notowań tego zboża po obu stronach Atlantyku. Serie najbliższe unijnej i amerykańskiej pszenicy wzrosły w czwartek o ponad 3 proc., co pozwoliło odrobić 1/3 ostatniej przeceny. Rosły w czwartek też kontrakty na kukurydzę nasiona oleiste i oleje roślinne. Nie byłoby to możliwe bez poprawy nastrojów na rynkach finansowych po panicznej wyprzedaży trwającej od piątku do minionego wtorku (26-29.11.2021). Niepewność związana z rozprzestrzenianiem się mutacji Omikron koronawirusa nadal istnieje. Nie wiadomo w jakim zakresie będą przed tą mutacją chroniły szczepionki, ale doniesienia o możliwym łagodniejszym przebiegu choroby złagodziły globalne obawy – informuje Andrzej Bąk z serwisu e-WGT.

– Silny spadek cen pszenicy zachęcił kupujących. Po poniedziałkowym zakupie 600 tys. ton przez Egipt, Arabia Saudyjska ogłosiła przetarg na 535 tys. ton pszenicy na przemiał. Tunezja chce kupić 100 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej, 100 tys. ton jęczmienia paszowego i 92 tys. ton pszenicy durum. USA – Prywatni eksporterzy poinformowali w czwartek o sprzedaży 130 tys. ton soi do Chin i 164,1 tys. ton tych nasion do anonimowego nabywcy – dodaje analityk.