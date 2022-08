Zboża na europejskim rynku w dwa dni straciły ubiegłotygodniowe wzrosty

Wtorkowa i środowa sesja w Paryżu zamknęły się na dużym minusie dla notowań zbóż i rzepaku. Kukurydza potaniała wczoraj o ponad 10 euro, a pszenica o blisko 5 euro za tonę.

Jak informuje portal ewgt.com.pl spadkom cen sprzyja poprawa pogody w Europie i na wielu obszarach amerykańskich upraw kukurydzy i soi. W konsekwencji tego pszenica zamknęła wczorajszą sesję na Matif na poziomie 327,25 euro/t a rzepak na poziomie 615 euro/t. Natomiast kukurydza wyceniona została na 317,5 euro/t.

Z kolei oczekiwania zbiorów pszenicy w Rosji wzrosły do 95 mln ton, a co za tym idzie również oczekiwania co do eksportu są wyższe. Umowa na bazie której odbywają się transporty morskie ukraińskich towarów jest dotrzymywana, co pozwoli uwolnić olbrzymie zapasy uznawane wcześniej za niedostępne. Do 17-go sierpnia 24 statki wypłynęły już z ukraińskich portów (większość z nich uwięziona była tam od wybuchu wojny).

Ciągle na globalnym rynku obecne są obawy o popyt w związku z oczekiwaną recesją w gospodarce, a rosnące mocno stopy procentowe przyciągają kapitał do rynków obligacji.

Z drugiej strony, bilanse na rynku zbóż są napięte, a prognozowana według USDA światowa produkcja w sezonie 2022/23 nie zaspokoi popytu i doprowadzić powinna do spadku zapasów obu głównych zbóż.

Dużo lepiej wygląda sytuacji na globalnym rynku nasion oleistych. W przypadku tych nasion produkcja (oceniana przez USDA na 646 mln ton) mocno powinna w sezonie 2022/23 przewyższyć zużycie (531,9 mln ton). W konsekwencji zapasy mogą wzrosnąć o 11% – licząc rok do roku.