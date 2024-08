Zboża do sprzedaży mniej, ale to nie powstrzymuje spadków: Ceny zbóż 27.08.2024

Zbliżamy się do końca miesiąca, a ruch w skupach dalej jest wyraźnie ograniczony. Pomimo, iż zboża do sprzedaży jest mniej to ceny dalej spadają i nie widać specjalnie, kiedy ta tendencja mogłaby ulec odwróceniu. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 27.08.2024 r.?

Ruch w punktach skupu pozostaje dosyć mocno ograniczony, ponieważ wielu rolników decyduje się na przechowywanie zbóż w oczekiwaniu na lepsze ceny. Te jednak nie nadchodzą, a pszenica na Matif notuje nowe minima cenowe.

Sytuacja ta ma miejsce pomimo tego, że zbiory w całej UE są wyraźnie niższe niż w latach ubiegłych, ale jak twierdzą analitycy winny jest tutaj bardzo duży import zwłaszcza pszenicy z Ukrainy, który jeszcze w sezonie 2020/2021 wynosił 4,2 mln ton, a w poprzednim sezonie było to już 12 mln ton. Dodatkowym czynnikiem jest mocne euro, które bardzo mocno ogranicza konkurencyjność europejskiego zboża na rynkach światowych i utrudnia eksport.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie względnie dobrą cenę można uzyskać za jedynie zboża konsumpcyjne o wysokich parametrach i za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać do 1000 zł za tonę, ale już w głębi kraju ceny są standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 650 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 850 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 580 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 790 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 580 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 500 zł/t. Względnie stabilnie zachowują się notowania rzepakuza który maksymalnie można dostać 1950 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

Wycen nie zmieniła również kukurydza i maksymalnie można za nią dostać 820 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 780 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 580 zł za tonę.