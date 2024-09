Zbliżające się zbiory kukurydzy wywierają presję na cenę ziarna

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny zbóż z wyjątkiem kukurydzy oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wzrosły o ok. 40-55 zł, a ceny kukurydzy spadły o 45 zł/t.

W kraju trwają zbiory kukurydzy na kiszonkę. Prognozy pogody wskazujące na brak opadów w I dekadzie września wpłyną na szybsze dojrzewanie kukurydzy uprawianej na ziarno. Tym samym, w niektórych regionach kukurydziane żniwa mogą się rozpocząć już w połowie września.

Izba Zbożowo-Paszowa przewiduje, że tegoroczne zbiory kukurydzy w kraju mogą wynieść ponad 7,5 mln ton wobec rekordowych 8,7 mln ton osiągniętych w 2023 roku.

Zbliżające się zbiory kukurydzy zaczynają wywierać presję na jej ceny,. Krajowi przetwórcy obecnie oferują za kukurydzę mokrą około 440-520 zł/t (30 proc. wilgotności) z dostawą, tj. nieco więcej niż przed rokiem (400-500 zł/t), czytamy w analizie Izby Zbożowo-Paszowej.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za zboża ze zbiorów lat 2023-2024 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, wg stanu na 30 sierpnia br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 850-920 zł/t,

pszenica paszowa – 780-820 zł/t,

jęczmień paszowy – 690-740 zł/t,

pszenżyto – 670-720 zł/t,

żyto konsumpcyjne – 570-620 zl/t,

żyto paszowe – 550-600 zł/t,

owies paszowy – 650-720 zł/t,

kukurydza – 720-780 zł/t.

rzepak – 1940-2040 zł/t.

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa że w sierpniu br., eksport zbóż drogą morską raczej nie przekroczył 200 tys. ton. Eksporterzy w dalszym ciągu mają bardzo duże trudności z zakupem ziarna po obecnych cenach.

Ceny zbóż na rynku wewnętrznym oferowane przez przetwórców często kształtują się powyżej parytetu portowego, stąd zakupy ziarna na eksport są trudne. Wiele wskazuje na to, iż we wrześniu br. eksport zbóż drogą morską również będzie niewielki.

Analiza Izby Zbożowo-Paszowej wskazuje, że w porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny zbóż (z wyjątkiem kukurydzy) oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wzrosły o ok. 40-55 zł, a ceny kukurydzy spadły o 45 zł/t i przedstawiały się następująco (wg stanu na 30 sierpnia br.):

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 810-815 zł/t (dostawa G/GSz, IX-X 2024),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 875-885 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX 2024),

pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 900-910 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX 2024),

pszenica konsumpcyjna (13.5/77/275) – 975-990 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX 2024),

pszenica konsumpcyjna (14.0/76/280) – 1015-1030 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX 2024),

pszenica paszowa – 780-790 zł/t (dostawa G/G, IX 2024),

pszenżyto (68) – 710 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-X 2024),

jęczmień (62) – 710 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX-X 2024),

żyto paszowe (68) – 625-640 zł/t (dostawa G/G/Sz, IX 2024),

kukurydza (DON 2000) – 805 zł/t (dostawa G/G, IX 2024),

kukurydza (DON 3000) – 795 zł/t (dostawa G/G, IX 2024),

kukurydza (DON 4000) – 785 zł/t (dostawa G/G, IX 2024).

Eksport zbóż na kołach do Niemiec także pozostawia wiele do życzenia. Na obecną chwilę, niemieccy kontrahenci zblokowali się z zakupami, stąd notuje się bardzo mało zapytań o zakup ziarna z ich strony.