Zbiory zbóż w Rosji w 2023 roku mają spaść o 17 procent

Według prognoz rosyjskiego serwisu ProZerno, zbiory zbóż w Rosji w 2023 roku mają wynieść łącznie 127,6 mln ton, co oznacza spadek o 17 proc. rok do roku.

Ma być to także wynik o 0,8 proc. słabszy niż średnia z ostatnich pięciu lat. Rosyjskie zbiory pszenicy w 2023 roku szacowane są na 80,1 mln ton, jęczmienia na 19,5 mln ton, a kukurydzy na 15 mln ton.

Całkowita powierzchnia zasiewów przewidywana jest na 46,96 mln ha, co wobec 47,573 mln ha rok wcześniej oznacza spadek o 1,3 proc. rok do roku. Średni plon ma spaść o 16 proc. z 3,23 do 2, 73 t/ha.

Jeszcze bardziej pesymistyczne są przewidywania rosyjskiego resortu rolnictwa, które wskazują zbiory na poziomie 125-127 mln ton, z czego 80-85 mln ton ma stanowić pszenica. Z kolei wg SovEcon zbiory pszenicy mają wynieść 86 mln ton.