Zbiory zbóż w Kazachstanie najwyższe od dekady

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa Kazachstanu, zbiory zbóż i strączkowych w sezonie 2021/2022 wyniosły w tym kraju 23 mln ton, co oznacza wzrost o 27 proc. w stosunku do sezonu 2021/2022 i poziom najwyższy od 10 lat.

Zbiory zbóż tego lata wyniosły ponad 22 mln ton, z czego łącznie 10,5 mln ton ma trafić na eksport. Wysokie wartości eksportowe to także zasługa zniesienia ograniczeń eksportowych; we wrześniu i październiku Kazachstan wyeksportował 1,3 mln ton pszenicy, o 32 proc. więcej r/r i 225 tys. ton jęczmienia – 450 proc. więcej r/r. Kazachskim jęczmieniem zainteresowane są przede wszystkim Chiny, do tej pory tradycyjny odbiorca ukraińskiego ziarna. Wynika to z obaw o funkcjonowanie korytarza zbożowego.

Wzrosłą także kazachska produkcja mąki – o 5 proc. r/r, przy czym eksport mąki w relacji rocznej wzrósł aż o 73 proc.