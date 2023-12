Zbiory w Rosji znów mają być bardzo wysokie, na rynkach panuje przygnębienie. Sprawdź ceny zbóż na światowych giełdach 20.12.2023

Kontrakty na pszenicę staniały wczoraj po obu stronach Atlantyku. W Paryżu o 0,25 EUR/t do 222,75 EUR/r, a w Chicago o 12,75 ct/bu do 610 ct/bu – 205 EUR/t. Jak informuje serwis Kaack, na Matifie inwestorzy zwiększyli w zeszłym tygodniu zakłady na spadające ceny.

– Handel jest dodatkowo obciążony dużymi dostawami z Morza Czarnego. Ponadto w 2024 r. spodziewane są również bardzo duże zbiory w Rosji. Rosyjska firma doradcza rolnicza SovEcon podniosła w środę prognozę zbiorów pszenicy w Rosji w 2024 roku z 89,8 do 91,3 mln ton ze względu na lepsze warunki pogodowe. Według SovEcon w 2023 roku zebrano 91,7 mln ton zbiorów. USDA oszacowało zbiory w 2023 r. na 90 mln ton – informuje serwis Kaack.

Z kolei powierzchnia zasiewów pszenicy miękkiej we Francji ma być w tym roku najniższa od 2000 roku i wynieść 4,24 mln ha, co jest zasługą październikowych i listopadowych ulew.

Rzepak zdrożał wczoraj o 2,5 do 428,5 EUR/t, a soja w Chicago w kontraktach na marzec staniała o 6,75 ct/bu (442 EUR/t). W Malezji piąty dzień z rzędu drożały kontrakty na olej palmowy, co było spowodowane m.in. informacją o zwiększeniu udziału biokomponentów w paliwie w Brazylii z 12 do 14% od 1 marca i do 15% od 2025 roku, co potencjalnie może zmniejszyć brazylijski eksport soi. Również brazylijskie plony mają być nieco niższe.

Kukurydza zdrożała wczoraj o 1 EUR/t do 199,75 EUR/t, a w Chicago staniała o 3 ct do 469,75 ct/bu (169 EUR/t) ze względu na blokadę amerykańskiego eksportu do Meksyky; ze względu na nielegalnych migrantów zamknięto granice w Eagle Pass i El Paso. APK-Inform podniósł w środę prognozę zbiorów kukurydzy na Ukrainie z 26 mln ton do 27,6 mln ton. Zmniejszono prognozę produkcji kukurydzy w Brazylii o 1,5 mln ton, ale zwiększono o 1 mln ton prognozę dla Argentyny.