Zbiory soi i kukurydzy w USA zbliżają się do końca. Rynki czekają na raport USDA

Jak podaje amerykański departament rolnictwa, USDA, na polach w Stanach Zjednoczonych zostało już mniej niż 20 proc. zasianych kukurydzy i soi.

Jak informuje USDA, żniwa kukurydziane zostały ukończone w 84 procentach (stan na poniedziałek), a więc tempo zbiorów jest dość szybkie, bowiem średnia 5-letnia z ostatnich 5 lat wynosi 78 proc.

Nieco niższe tempo wobec lat poprzednich występuje w przypadku zbioru soi; zebrano bowiem 87 proc. soi, a średnia 5-letnia to 88 proc.

Tymczasem na giełdach światowych jeśli chodzi o ceny zbóż mamy do czynienia z bessą.

– Korekta spadkowa w notowaniach kompleksu sojowego i kukurydzy trwa od minionej środy. Amerykańskie kontrakty ciągną za sobą ich unijne odpowiedniki. Wprawdzie pszenica w Chicago zamknęła poniedziałek na plusie, to jednak umocnienie euro do dolara pchnęło w dół notowania unijnej pszenicy. Ceny spadają w oczekiwaniu na publikację we wtorek amerykańskiego raportu USDA na temat produkcji i zapasów głównych surowców rolnych. Analitycy spodziewają się, że miesięczny raport zrewiduje oczekiwaną produkcję soi i kukurydzy w górę w stosunku do szacunków z zeszłego miesiąca – tłumaczy Andrzej Bąk z e-WGT.