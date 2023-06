Zbiory pszenicy w Rosji będą niższe niż rok temu, ale nie niskie

Zbiory zbóż w Rosji będą w tym roku sporo niższe niż rok temu, głównie z powodu suchych warunków w ważnych regionach upraw. To jednak nie oznacza, że będą niskie.

Dobre warunki na początku sezonu wegetacyjnego i pojawienie się opadów na czas wypełniania ziarna na niektórych obszarach procentują teraz w prognozach. Jak jednak wynika z najnowszego raportu MARS, z suchymi warunkami mierzą się przede wszystkim okręg nadwołżański i azjatycka część Rosji i w tych przypadkach brak opadów negatywnie wpłynął na prognozy zbiorów.

Przejdźmy teraz do liczb; ostatnie szacunki MARS dotyczące zbiorów pszenicy opiewają na 86,6 mln ton. To o aż o 17% mniej niż w zeszłym roku, ale i tak o 4% więcej niż średnia z 5. lat. W przypadku zbiory mają wynieść 20,4 mln ton; o 11% mniej rok do roku, ale o 1% więcej niż średnia z 5. lat. Prognozy dotyczące kukurydzy są obarczone jeszcze dużym ryzykiem. Na tę chwilę przewiduje się rosyjskie zbiory na poziomie 15,2 mln ton – o 1% więcej r/r i o 9% powyżej średniej z 5. lat.